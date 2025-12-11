 / Cronaca

Vallecrosia, si inseguono 'armati' di sedie: intervengono i carabinieri

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera

Iniziano a lanciarsi cose e a inseguirsi 'armati' di sedie prese da un locale e così alcuni cittadini spaventati, per aver sentito urla e baccano provenire dalla strada, allertano le forze dell'ordine per una possibile aggressione. E' successo in serata in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera e i carabinieri.

Non è chiaro il motivo, al vaglio delle forze dell'ordine, che ha fatto scaturire una reazione così violenta, probabilmente nata in seguito a una lite, ma a quanto pare non sarebbe la prima volta che episodi simili si verificano in zona provocando danni a cose e auto parcheggiate lungo la via.

Elisa Colli

