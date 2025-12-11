Castel Vittorio: tentata truffa ai danni di un'anziana

Momenti di paura a Castel Vittorio, dove una signora anziana è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica. Ignoti l’hanno contattata spacciandosi per Carabinieri e sostenendo che la figlia si trovasse nei guai, chiedendo un intervento economico immediato. Una strategia subdola che, fortunatamente, non è andata a buon fine grazie al pronto intervento dei veri Carabinieri della Stazione di Pigna.

I militari, avvisati della situazione, si sono recati rapidamente presso l’abitazione della donna, trovandola comprensibilmente scossa e turbata. La loro presenza ha permesso di rassicurarla e di scongiurare conseguenze più gravi. L’episodio ha suscitato grande attenzione in paese, dove la comunità si è stretta attorno alla vittima.

Il Sindaco Gian Stefano Oddera, informato dell’accaduto, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine ai Carabinieri: “Questi episodi criminosi sono particolarmente odiosi perché perpetrati ai danni di persone anziane e fragili, facilmente suggestionabili. Sono veramente grato ai Carabinieri, sempre presenti e impegnati a fondo per garantirci sicurezza e tranquillità. Invito tutta la comunità di Castel Vittorio a prestare la massima attenzione ad ogni eventuale situazione insolita e a metterne subito al corrente l’Arma”.

Il caso rappresenta un monito importante: le truffe agli anziani, spesso basate su inganni telefonici e falsi allarmi familiari, continuano a essere una piaga diffusa. La raccomandazione delle autorità è chiara: non fidarsi di richieste improvvise di denaro, verificare sempre l’identità di chi chiama e rivolgersi immediatamente ai Carabinieri in caso di dubbi.