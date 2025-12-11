Sanremo, scale invase dall’urina tra corso degli Inglesi e l’asilo Mary Poppins: residenti esasperati (Foto)

Le scale che collegano corso degli Inglesi all’asilo nido Mary Poppins sono diventate, da mesi, il simbolo di un degrado quotidiano che i residenti non riescono più a tollerare. Quella che dovrebbe essere una scalinata elegante e ben curata, punto di passaggio per famiglie, bambini e frequentatori del parcheggio della zona, è ormai segnata da odori fortissimi, macchie perenni e un ciclo di sporcizia che si ripete giorno dopo giorno.

Secondo chi vive o lavora nell’area, il problema nasce soprattutto nelle prime ore del mattino, quando diversi proprietari portano i propri cani a fare i bisogni lungo la scalinata, spesso senza pulire. Una situazione che, con il passare dei giorni, ha lasciato segni evidenti sulla pavimentazione: aloni scuri, chiazze ben riconoscibili e un odore acre che si avverte già da diversi metri di distanza.

Una situazione resa ancora più evidente dal lavoro quotidiano degli operatori di Amaie Energia, che ogni mattina ripristinano pulizia e decoro nonostante l’inciviltà di pochi. Un impegno costante che però viene purtroppo vanificato in poche ore dai comportamenti scorretti di alcuni proprietari di animali e dai rifiuti sparsi durante la notte: “Appena gli operatori se ne vanno, dopo poco ricomincia tutto da capo”, raccontano i residenti. “Verso le 18 o le 19 l’odore è insopportabile e sulle rampe ci sono nuove pozze di urina, sia a destra che a sinistra”.

Il risultato è una zona che perde ogni giorno dignità e decoro, nonostante sia un nodo di passaggio molto frequentato, anche da bambini diretti all’asilo. E chi abita nei dintorni chiede maggiore vigilanza e – soprattutto – un senso civico che non dovrebbe mai venire meno.

Un problema che, a detta di chi lo vive quotidianamente, non è più episodico ma strutturale: un’abitudine radicata che sta trasformando una scalinata pubblica in un luogo difficile da attraversare, con tutte le conseguenze in termini di igiene e immagine della città.