Sanremo: ispezione fiscale ieri mattina negli uffici di Rivieracqua, acquisita documentazione contabile

La Guardia di Finanza di Imperia ha avviato un’approfondita ispezione fiscale nei confronti di Rivieracqua, la società partecipata che gestisce il servizio idrico integrato in 42 Comuni della provincia — compresi alcuni del Savonese, come Andora, Testico e Stellanello — e che vede il 48% delle quote in mano al socio privato Acea Molise. L’operazione, anticipata questa mattina dal Secolo XIX, è scattata ieri intorno alle 11, quando i militari in borghese si sono presentati nella sede di valle Armea.

Nel corso delle ore successive le Fiamme gialle hanno acquisito l’intera documentazione contabile e gestionale: bilanci, rapporti con enti e soggetti privati, contratti d’appalto, costi sostenuti e materiali relativi ai finanziamenti ottenuti, tra cui i 58 milioni di euro destinati alle infrastrutture idriche. Sotto verifica anche i contributi del Pnrr per l’infrastruttura “Roja” e per diverse opere fognarie e impianti di depurazione sul territorio imperiese.