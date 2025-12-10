Ponte dell’Immacolata sotto controllo tra Sanremo e Taggia: cinque arresti, denunce e raffica di interventi mirati

Un lungo ponte dell’Immacolata all’insegna dei controlli serrati quello appena trascorso tra Sanremo e Taggia. I Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno infatti intensificato i servizi sul territorio, portando a termine numerosi interventi che si sono conclusi con cinque arresti in flagranza, due denunce e decine di persone identificate.

A Sanremo, nel corso del fine settimana, i militari hanno arrestato in tre distinte operazioni altrettanti uomini – uno di origine albanese e due italiani – per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutti erano in possesso di hashish. Dopo la convalida degli arresti da parte del G.I.P. del Tribunale di Imperia, per uno è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per il secondo il divieto di dimora nella provincia di Imperia, mentre per il terzo gli arresti domiciliari. Proprio quest’ultimo, però, ha deciso pochi giorni dopo di evadere dall’abitazione: intercettato nei pressi della stazione ferroviaria di Sanremo dai Carabinieri, è stato nuovamente arrestato, questa volta per evasione.

Sempre nella città dei fiori, nella notte dell’8 dicembre, un episodio di violenza si è verificato in piazza Colombo. Un uomo di 36 anni, in evidente stato di alterazione, ha scaraventato a terra uno scooter parcheggiato, danneggiando anche altri cinque mezzi. All’arrivo della pattuglia del Nucleo Radiomobile, l’uomo ha reagito con aggressività e violenza nei confronti dei militari, che dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Anche in questo caso, il G.I.P. ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.

Intensificati i controlli anche a Taggia, dove durante il periodo festivo sono stati messi in campo servizi ad ampio raggio, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le pattuglie, con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno controllato numerosi veicoli e identificato oltre cinquanta persone. Due automobilisti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un bilancio che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio durante uno dei periodi di maggiore afflusso di persone.