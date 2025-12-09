Vallecrosia: gru si sbilancia nel cantiere di Maria Ausiliatrice e fa crollare un muro, nessun ferito (Foto e Video)

Una gru si sbilancia per cause ancora in via d’accertamento e fa cadere le macerie sulla via Aurelia ma, fortunatamente, non si registrano gravi danni e, soprattutto nessun ferito, nemmeno tra gli operai. Il fatto è avvenuto intorno alle 16, sulla via Aurelia a Vallecrosia, all’interno del cantiere dove è in corso la demolizione delle costruzione di Maria Ausiliatrice vicino al Don Bosco e dove sorgerà un nuovo supermercato. Gli operai, nei giorni scorsi, avevano innalzato una impalcatura a protezione della strada che, fortunatamente, ha attutito la caduta delle macerie e del muro, colpito dalla gru.

Pietre, mattoni e polvere sono finiti in strada, ma senza colpire mezzi in transito o pedoni. Anche gli operai sono rimasti indenni ed ora sono in corso le operazioni di rimozione delle macerie e della polvere. L’unico danno è quello di un palo della luce, sul quale insiste anche una telecamera di videosorveglianza della città. Il palo dovrà essere ripristinato così come dovrà essere controllato l’impianto video.

Si è registrato qualche rallentamento del traffico per consentire le operazioni di sgombero delle macerie mentre, ovviamente, sull’accaduto verranno svolte indagini da parte degli inquirenti.