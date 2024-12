Task Force Liguria in sopralluogo alle scuole di Sanremo: nuovi edifici e adeguamenti entro il 2026 (Foto)

Questa mattina la Task Force Liguria per l’Edilizia Scolastica (TFES) si è recata a Sanremo per effettuare alcuni sopralluoghi alle scuole di via Maria Goretti, Borgo Tinasso e via Duca degli Abruzzi, ovvero a quegli immobili oggetto di interventi PNRR di edilizia scolastica per la verifica dello stato di avanzamento lavori. La TFES, infatti, fa capo all’Agenzia per la Coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finalizzata a verificare l’attuazione degli interventi mediante il presidio degli stessi e l’affiancamento agli enti locali beneficiari di finanziamento, garantendo il pieno delle risorse ad essi destinati.

I sopralluoghi si sono svolti alla presenza del sindaco Alessandro Mager e dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, accompagnati dagli uffici competenti. “Si tratta di tre interventi di edilizia scolastica – dichiara il sindaco Mager – avviati dalla precedente amministrazione che hanno riflessi importanti sull’abbattimento delle liste di attese perché permetteranno di potenziare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e migliorare il nostro patrizio edilizio scolastico. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto che sta procedendo in linea con i tempi previsti dal PNRR”.

E l’assessore Donzella aggiunge: “Gli interventi stanno rispettando il cronoprogramma che ne prevede la conclusione nei primi mesi del 2026. I lavori nelle scuole di via Maria Goretti, al Borgo Tinasso e in via Duca degli Abruzzi sono interventi articolati di demolizione, costruzione e adeguamento sismico che non solo permetteranno di accrescere il numero di posti disponibili ma garantiranno anche ricadute positive sulla valorizzazione di queste zone di Sanremo”.

