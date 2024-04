Sanremo: attesi oltre 10mila visitatori per la sesta edizione di Villa Ormond in fiore (Foto e Video)

“Anche quest’anno Fondazione Villa Ormond ha voluto aprire le porte della Villa ed il parco per Villa Ormond in Fiore. Un evento in cui i protagonisti sono i fiori, i loro profumi ed i loro colori. Un prodotto tipico del nostro territorio - afferma Livio Emanueli Responsabile della Fondazione Villa Ormond - che porta il nome di Sanremo nel mondo. Il settore florovivaistico è fondamentale per l’economia del nostro territorio e per noi è importante valorizzarlo. La natura sarà protagonista anche nei vari momenti dedicati alla sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, fondamentale per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Concludo ringraziando i nostri partner, che hanno creduto nel progetto, che sta crescendo di anno in anno.”

Come ogni anno, la Fondazione Villa Ormond ha previsto una s erie di manifestazioni anche nei giorni precedenti , “Aspettando Villa Ormond in Fiore”, a partire da martedì 23 aprile, con Fiormenti, un’attività di orientamento scolastico sul settore florovivaistico organizzato in collaborazione con Regione Liguria, alla quale parteciperanno 180 studenti delle scuole. Sono previsti show cooking, in cui verranno realizzate ricette con fiori eduli. Verranno, inoltre, realizzati degli eventi educativi per i ragazzi, in collaborazione con Festival della Scienza, che coinvolgeranno oltre 700 studenti, vari convegni tecnici, uno spettacolo teatrale itinerante con degustazione e una dimostrazione sulla potatura delle piante.

23 APRILE ore 08.45 FIORMENTI orientamento scolastico per student sul mondo della floricoltura ed i possibili sbocchi occupazionali nel settore ore 09.00 SCIENZA IN FIORE laboratori didattici interattivi ore 14.30 AGROBIODIVERSITA’ FLORICOLA NEL PONENTE LIGURE convegno organizzatodal Distretto Florovivaistico della Regione Liguria CREA di Sanremo. ore 18.00 NARRAZIONE E CUCINA CON I FIORI show del fiore e degustazione, promosso dall’associazione Ristoranti della Tavolozza.

24 APRILE ore 08.45 FIORMENTI orientamento scolastico ore 09.00 SCIENZA IN FIORE laboratori didattici interattivi ALBERI STRANGOLATORI E GIARDINIERI VOLANTI dimostrazione nel parco ORE 15.00 QUALE FUTURO PER I PINI DI SANREMO? conferenza al Floriseum ORE 16.00 GUIDA AI RISTORANTI DELLA TAVOLOZZA presentazione e premiazione ORE 16.30 SHOW COOKING show del fiore e degustazione ORE 17.30 I SEGRETI DEL GIARDINO, TRA TRADIZIONE INNOVAZIONE conferenza in Sala Oceania

27 APRILE - MOSTRE

ABITARE LA NATURA, mostra temporanea con la presentazione delle straordinarie opere pittoriche dell’artista Rossana Rubino, ideatrice, tra l’altro, dell’immagine coordinate della manifestazione.

LA ROSA DI DAMASCO - Dalla Siria a Torino: la Rosa di Damasco, riconosciuta dall’UNESCO nel 2019 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, è un fiore dalla bellezza accattivante e dal profondo significato storico. Originaria della Siria, ha lasciato un segno indelebile in diverse culture nel corso dei secoli. La mostra, in un suggestivo percorso, ne descrive la coltivazione, la raccolta, l’utilizzo, l’importanza culturale, la protezione e il significato nell’arte. curata dai Musei Reali di Torino, in collaborazione con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Syria Trust for Development, si compone di 20 pannelli e un’installazione. E’ prevista la piantumazione di Rose di Damasco presso il roseto del Parco di Villa Ormond alla presenza di una delegazione Siriana.

MURALES Una performance artistica curata da Marta Laveneziana. I visitatori sono coinvolti nella creazione di un murales su legno al fine di stimolarne la creatività. L’installazione è collocata in una zona del Parco particolarmente quieta affinché i novelli artisti possano sentirsi a proprio agio ed esprimersi nei migliori dei modi.

CONcentri: Opera a cura di Sofia Tonegutti, Valeria Cannazzaro, Vivian Gualco, Yuhao Li, Xinhao Luo dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Ognuno di noi ha un “Centro” da scoprire e proteggere. Trovare il proprio Centro significa conoscere il proprio valore, gioendo dei propri talenti e accettando i propri limiti

LA VILLA IN FIORE Le porte della Villa si aprono per ospitare i fiori della Riviera. Con la collaborazione di Mercato dei Fiori e la direzione artistica di Sabina di Mattia vengono realizzate installazioni floreali per presentare il mondo della floricoltura di Sanremo.

INSTALLAZIONI DEI COMUNI A seguito del successo delle recenti edizioni, a grande richiesta del pubblico, il Parco della Villa è ancora una volta arric- chito dalle installazioni floreali a tema ambientale realizzate dai Comuni facenti parte del Bacino Sanremese e delle zone limitrofe: Bajardo, Ceriana, Costarainera, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Sanremo, Taggia, Triora, Vallecrosia, Ventimiglia. Un’installazione offerta da CNA arricchisce la proposta.

MOSTRE FOTOGRAFICHE E D’ARTE

dalle ore 10.00: LABORATORI DIDATTICI

dalle ore 11.00: MUSICA DA CAMERA GIOVANE ORCHESTRA NOTE LIBERE

DALLE ORE 16.00 DJ SET E LIVE MUSIC WIR IUM, THE MANSION

dalle ore 10.00: LABORATORI DIDATTICI

dalle ore 11.00: MUSICA DA CAMERA GIOVANE ORCHESTRA NOTE LIBERE

dalle ore 16.00: DJ SET E LIVE MUSIC JAMES FALCO, FUNKY CLUB