Festa dei lavoratori: il 1° maggio provinciale organizzato da Cgil, Cisl e Uil quest'anno in piazza Serra ad Imperia

Sarà a Imperia in piazza Serra, tempo permettendo, la festa provinciale del 1° Maggio organizzata dai sindacati. Un momento che, come ogni anno, vedrà salire sul palco i segretari di Cgil, Cisl e Uil dell’imperiese oltre a portare un po’ di musica per una giornata che mette in primo piano i temi del lavoro.

Non solo perché dal palco i segretari delle tre confederazioni parleranno di Europa, partendo dal tema scelto dalla Uil, che quest’anno si occupa dell’organizzazione. ‘Costruiamo insieme un’Europa di Pace, Lavoro e Giustizia Sociale’, questo il fil rouge che legherà il comizio che sarà tenuto da Milena Speranza (coordinatrice territoriale della Uil).

La relazione sarà improntata sul ruolo strategico dell'Europa in un momento storico attraversato da tante crisi (ambientali, sociali, fino alle guerre oggi in corso). C'è sempre il tema del lavoro, ma anche della sicurezza e della sanità, che ovviamente riguardano un impegno anche europeo.

Oltre a lei sono previsti anche gli interventi di Claudio Scajola, sindaco di Imperia, di Antonietta Pistocco (responsabile territoriale della Cisl) e di Tiziano Tomatis (segretario provinciale della Cgil).

Nel corso della mattinata, che prenderà il via alle 10 per terminare alle 13, è previsto il concerto dei ‘Charlot Riot’. Gli organizzatori si augurano che il tempo (le previsioni non sono delle migliori) possa quantomeno evitare la pioggia. Al momento non è ancora stata scelta una eventuale sede alternativa.

Nel giorno della festa dei lavoratori il primo maggio sarà anche sciopero all’Asl 1 dell’Imperiese. A proclamare l’agitazione i sindacati Usi Cit. La direzione dell’Azienda sanitaria locale ha fatto sapere che comunque assicurerà l’attività nelle strutture essenziali rispettando quindi le norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici e delle emergenze.

Decisione anche per ridurre il più possibile eventuali disagi agli utenti. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.