Sciopero Generale del 12 dicembre, la FILT CGIL Regionale proclama l’astensione dal lavoro su tutte le linee gestite da Riviera Trasporti

La Segreteria Regionale FILT CGIL ha annunciato la propria adesione allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla FILT CGIL Nazionale per il giorno 12 dicembre 2025.

La mobilitazione nasce dalla volontà di contrastare il Disegno di Legge di Bilancio, ritenuto peggiorativo delle condizioni di vita e di lavoro di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne. L’organizzazione sindacale sottolinea come le misure previste rischino di accentuare le disuguaglianze sociali e di ridurre le tutele per le fasce più fragili della popolazione.

Tra le principali rivendicazioni vi è la richiesta di fermare il riarmo e di destinare maggiori risorse a settori fondamentali come sanità, istruzione, politiche abitative e sociali, non autosufficienza. La FILT CGIL chiede inoltre una vera riforma fiscale che introduca una tassazione progressiva su tutti i redditi, colpendo grandi ricchezze ed evasione, e che superi la logica della flat tax e dei condoni. Centrale è anche la proposta di restituire a lavoratori e pensionati il drenaggio fiscale e di introdurre un meccanismo di indicizzazione all’inflazione dell’IRPEF, comprendente scaglioni, detrazioni e trattamento integrativo.

Il sindacato rivendica un incremento delle risorse per sostenere i rinnovi contrattuali, sia nel settore pubblico che privato, e una riforma delle pensioni che superi la legge Fornero, introducendo una pensione di salvaguardia per giovani e precari. Altre richieste riguardano il rilancio delle politiche industriali e del terziario, con l’obiettivo di contrastare le delocalizzazioni, creare nuovo lavoro e sviluppare una strategia di crescita per il Paese e per il Mezzogiorno. La mobilitazione intende anche salvaguardare l’occupazione attraverso un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà contrattuale, gli appalti non genuini e il subappalto a cascata, oltre a rafforzare gli investimenti per la salute e la sicurezza sul lavoro.

A livello locale lo sciopero si svolgerà con modalità specifiche. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 fino a fine servizio, mentre gli impianti fissi saranno coinvolti per l’intero turno, con presidi assicurati. Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti SpA. È garantito il servizio scolastico fino alle ore 8.30 e dopo le ore 17.30, in modo da ridurre i disagi per studenti e famiglie.

La Segreteria Regionale ricorda che, in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla FILT CGIL il 29 novembre 2024, si è registrata un’astensione dal lavoro pari al 13,91% dei dipendenti in servizio. Questo dato testimonia la partecipazione significativa dei lavoratori e rappresenta un indicatore della sensibilità e della determinazione con cui la categoria intende difendere i propri diritti e le proprie condizioni di lavoro.

Lo sciopero del 12 dicembre 2025 si preannuncia dunque come una giornata di forte mobilitazione, con l’obiettivo di incidere sulle scelte politiche e di aprire un confronto concreto sulle priorità sociali ed economiche del Paese.