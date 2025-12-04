Taggia, nuovo affondo di Conio nella polemica sul nido: “Nessun errore, nessuna possibilità di fondi ministeriali”

La polemica politica sul nuovo asilo nido delle Ex Caserme Revelli si riaccende. Dopo le critiche di Giuseppe Federico, che ha accusato l’Amministrazione di aver aggravato il bilancio comunale senza richiedere i fondi ministeriali previsti dal PNRR, arriva la controreplica del sindaco Mario Conio, che respinge punto per punto le contestazioni sollevate dalla minoranza.

Il primo cittadino parla di “grande confusione” da parte del consigliere e rivendica la correttezza del percorso amministrativo scelto per portare a termine l’opera. “Mi fa piacere constatare che il consigliere Federico, quantomeno, legga i documenti. Spiace, però, constatare che spesso non ne colga il contenuto. Nella delibera del 2023, da lui nuovamente citata e da me già richiamata, si legge chiaramente, come egli stesso riporta, che il secondo lotto dei lavori sarebbe stato indubbiamente realizzato: o ‘mediante copertura finanziaria da parte del Ministero competente a seguito di motivata richiesta…’ o ‘mediante fondi di bilancio’.”

Conio insiste su un punto: secondo lui, i fondi ministeriali non erano in alcun modo richiedibili. “Il consigliere sta facendo una confusione sconfortante tra l’ipotesi di una possibile copertura con fondi ministeriali e le linee guida PNRR che, nel caso specifico, sono trancianti, in quanto non hanno consentito nessuno spazio a ulteriori coperture. Purtroppo, non vi è mai stato un canale di finanziamento possibile che potesse finanziare il secondo lotto inerente alle opere interne del nuovo nido. Come avremmo potuto chiedere un finanziamento se neanche esiste il canale?”

Il sindaco chiarisce anche il quadro economico dell’intervento, sottolineando che la scelta di ricorrere a risorse interne non è stata un’improvvisazione. “L’accordo di concessione PNRR aveva parametri chiari e la somma messa a disposizione era definitiva e immodificabile. Pertanto la storia è molto semplice: il Comune voleva e vuole fortemente questo asilo. In mancanza di qualsiasi altra possibilità di finanziamento, completeremo l’opera con risorse interne, come fin da subito confermato. Le somme previste all’atto dell’approvazione progettuale sono state pedissequamente rispettate e, ribadisco, con risparmi conseguenti al ribasso ottenuto.”

Nella parte più politica della replica, Conio critica il metodo dell’opposizione e richiama un precedente scontro. “Resta difficile comprendere come un amministratore possa criticare un intervento tanto rilevante per il futuro dei più piccoli. È lo stesso atteggiamento mostrato quando il consigliere Federico contestò la realizzazione del Life Park: oggi uno degli spazi pubblici più vissuti, apprezzati e innovativi del Ponente ligure.”

Il sindaco rivendica infine la legittimità delle scelte compiute dalla sua amministrazione. “Ogni amministrazione ha il diritto, e il dovere, di scegliere come destinare le risorse pubbliche. Le opzioni sono molteplici e tutte legittime; sono poi i cittadini a valutarne gli esiti in sede elettorale. La nostra scelta è chiara e coerente: investire nei giovani, nelle famiglie e nel futuro della comunità. E lo facciamo con convinzione e orgoglio.”