Ospedaletti ospita domani mattina l’evento di lancio del Piano Integrato Territoriale “Paysage Plus Resiliente”

Domani, 5 dicembre, la Sala Consigliare del Comune di Ospedaletti sarà teatro di un importante appuntamento sotto l’egida dell’ANCI, nell’ambito del programma europeo Interreg “Francia-Italia ALCOTRA”, dedicato al tema “Paysage Plus Resiliente – Evento di lancio della Strategia del Piano Integrato Territoriale”.

I lavori si apriranno alle ore 9.30 con il saluto di benvenuto del sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti. Seguiranno gli interventi di numerose autorità istituzionali: Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia, Giacomo Raul Giampedrone, assessore della Regione Liguria, Silvano Dovetta, consigliere delegato della Provincia di Cuneo, un rappresentante della Città Metropolitana di Nizza, Jean-Pierre Savarino, presidente della Camera di Commercio di Nizza, Giulia Ronco, in rappresentanza del Consiglio dei Giovani ALCOTRA, Pierluigi Vinai, direttore generale di ANCI Liguria.

Due i temi centrali che saranno affrontati nel corso della mattinata: “Prevenzione e mitigazione: strategie efficaci per il controllo del dissesto idrogeologico” e “Il futuro della mobilità: innovazione e integrazione a livello transfrontaliero”, argomenti di grande attualità per lo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti nel progetto. L’incontro proseguirà fino all’ora di pranzo, quando verrà offerto a tutti i partecipanti un light lunch a cura dell’associazione locale “U Descu Spiaretè”.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto tra Italia e Francia su resilienza ambientale, sicurezza del territorio e mobilità del futuro, rafforzando la cooperazione transfrontaliera tra le due realtà.