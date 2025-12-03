Ventimiglia entra nel Piano Integrato Stazioni: 30 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per una svolta storica

Ventimiglia cambia volto grazie a un investimento strutturale da 30 milioni di euro destinato al rilancio della stazione ferroviaria e delle aree circostanti. L’intervento rientra nel Piano Integrato Stazioni (PIS), che coinvolge oltre 600 scali in tutta Italia, e segna un ritorno concreto dello Stato in uno dei nodi più strategici del Paese. “Ventimiglia cambia passo. E stavolta non parliamo di annunci, ma di un investimento concreto, strutturale, che segna il ritorno dello Stato in una delle città più strategiche dell’intero Paese” ha dichiarato il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti On. Edoardo Rixi, sottolineando come la città rappresenti “la prima porta d’Italia per chi arriva dal cuore d’Europa”.

L’intervento, realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Gruppo FS e dal Comune di Ventimiglia, punta a restituire funzionalità, decoro e centralità a uno scalo ferroviario fondamentale per cittadini, pendolari e turisti. Non si tratta solo di una riqualificazione, ma – come ha evidenziato Rixi – di “una scelta politica, un segnale preciso su come lo Stato immagina il futuro della Liguria”.

Tre i pilastri dell’investimento:

- 11 milioni di euro per l’accessibilità totale, con ascensori, marciapiedi rinnovati e percorsi senza barriere;

- 19 milioni per sicurezza e decoro urbano, con la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne;

- tempi certi, con progettazione entro il 2025, gara entro il 2027 e avvio dell’iter nel 2026.

“Ventimiglia sarà un hub ferroviario moderno, sicuro e accogliente. Un’infrastruttura che parla di futuro e che rimette in moto l’intero Ponente ligure” ha concluso il Viceministro, aggiungendo: “Il treno del cambiamento è partito e non si ferma più”. Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, che ha rimarcato l’efficacia del lavoro congiunto tra istituzioni: “Questo intervento dimostra ancora una volta che la filiera istituzionale venutasi a creare funziona e i risultati continuano ad arrivare. Ventimiglia non è più una periferia dimenticata: oggi è al centro di un progetto nazionale”. Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore strategico della stazione: “La riqualificazione della stazione ferroviaria, la terza per importanza in Liguria dopo quelle di Genova, è una scelta politica precisa: rimettere Ventimiglia al suo posto, quello di porta d’Italia e snodo strategico per il ponente ligure e per i collegamenti con la Francia e il Principato di Monaco”.

Un risultato, ha concluso Di Muro, frutto di “una filiera che lavora a stretto contatto, che parla la stessa lingua e che crede nel rilancio strategico del nostro territorio”.