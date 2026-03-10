Nuovo treno notturno fino a Ventimiglia: Scajola: «Una risposta concreta alle esigenze di residenti, pendolari e turisti»

Un nuovo collegamento ferroviario notturno per rafforzare la mobilità lungo la Riviera ligure di Ponente. Il treno regionale 3041, che attualmente collega Milano Centrale ad Alassio, sarà prolungato fino a Ventimiglia nei fine settimana. L’annuncio arriva dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che sottolinea l’obiettivo di migliorare i rientri serali e promuovere una mobilità più sostenibile.

Il nuovo servizio entrerà in funzione a partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Ogni weekend – nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica – Trenitalia, su richiesta della Regione Liguria, estenderà la corsa del convoglio fino alla città di confine. Il servizio resterà attivo fino al 1° novembre, con la prospettiva di renderlo permanente. Il treno parte da Milano Centrale alle ore 20:25 e rappresenta un collegamento strategico per garantire spostamenti serali lungo tutta la fascia costiera ligure. L’iniziativa punta a rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e turisti, in particolare durante il fine settimana, facilitando i rientri e incentivando l’utilizzo del trasporto ferroviario.

«Con il prolungamento del regionale 3041 fino a Ventimiglia offriamo una risposta concreta a una richiesta molto sentita dal territorio – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Miglioriamo i collegamenti serali lungo tutta la riviera, favorendo spostamenti più comodi e sostenibili e riducendo l’utilizzo del mezzo privato». Scajola evidenzia inoltre come la Regione stia continuando a investire nel sistema ferroviario per rendere la Liguria sempre più accessibile: «Vogliamo garantire servizi efficienti a cittadini, visitatori e turisti, che potranno contare su un treno in più per rientrare o trascorrere il fine settimana in riviera. Potenziamo il Ponente ligure con nuove opportunità strategiche».

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di interventi sul sistema infrastrutturale regionale. «Ai grandi lavori in corso, come quelli sul nodo ferroviario di Genova o alla stazione di Ventimiglia – conclude l’assessore – affianchiamo iniziative concrete come questa, con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno il servizio ferroviario».