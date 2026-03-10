Referendum 2026: spostamento in centro per il seggio 44 da Verezzo alla Scuola Media Giovanni Pascoli

In occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo verrà trasferito il seggio elettorale n° 44 dalla ex scuola della frazione di Verezzo ai locali della Scuola Media Giovanni Pascoli, in corso Felice Cavallotti 53. La decisione si è resa necessaria a seguito dell’indisponibilità permanente della ex scuola di Verezzo, interessata da importanti interventi di riqualificazione finanziati con fondi PNRR – Next Generation EU, destinati a progetti sociali e di inclusione. L’immobile non può quindi più essere utilizzato come sede elettorale.

Il nuovo seggio sarà collocato al piano terra della scuola media, edificio che già ospita altri seggi e dove è garantito il presidio delle forze dell’ordine. L’ufficio tecnico comunale ha inoltre certificato il rispetto dei requisiti di legge in materia di accessibilità, sicurezza, luminosità e segretezza del voto. Il Servizio Elettorale provvederà ora a tutti gli adempimenti successivi, inclusa la comunicazione alla Prefettura di Imperia e agli uffici interessati, nonché alla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.