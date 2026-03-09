Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Sanremo con l’assessore regionale Marco Scajola per il Forum Bandiera Arancione

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà a Sanremo venerdì 13 marzo per partecipare al Forum Bandiera Arancione dal titolo “Radici d’Italia: il rilancio dell’entroterra attraverso la cultura e il turismo”, in programma alle ore 15 presso il Teatro del Casinò di Sanremo.

Il ministro sarà accompagnato dall’assessore della Regione Liguria all’Urbanistica e alla Tutela del Paesaggio, Marco Scajola. L’iniziativa è promossa dal sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, e si propone di avviare una riflessione sulle opportunità di sviluppo e valorizzazione dei territori dell’entroterra attraverso politiche integrate che coniughino tutela ambientale, cultura e turismo.

Prima dell’avvio del forum, il ministro Pichetto Fratin e l’assessore Scajola incontreranno amministratori locali e rappresentanti del tessuto imprenditoriale del territorio in un momento di confronto previsto presso l’Europa Palace Hotel. L’incontro rappresenterà un’occasione per discutere direttamente con gli attori locali delle prospettive di crescita sostenibile e delle strategie per rafforzare l’attrattività delle aree interne.

Il Forum Bandiera Arancione si inserisce nel più ampio dibattito nazionale sul rilancio dei borghi e dei territori meno urbanizzati, puntando sulla valorizzazione delle identità locali, del patrimonio paesaggistico e delle tradizioni culturali come leve per uno sviluppo economico sostenibile e duraturo. La presenza del ministro dell’Ambiente sottolinea l’importanza del legame tra tutela del territorio, politiche energetiche e sviluppo turistico, temi sempre più centrali per il futuro delle comunità dell’entroterra italiano.