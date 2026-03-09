Centro storico di Vallecrosia, Balbis: "Riparare all’inerzia accumulata negli anni non è semplice, fatto tanto in appena otto mesi"

“Leggo con stupore le dichiarazioni della consigliera Patrizia Biancheri sul presunto stato di abbandono del centro storico. Proprio in questi giorni, infatti, sono in corso i lavori per il ripristino dell’ambulatorio medico, un servizio importante per i residenti che era stato dimenticato quando la stessa Biancheri ricopriva il ruolo di assessore. Su mia sollecitazione, inoltre, l’amministrazione ha raggiunto un accordo con alcuni privati che consentirà la realizzazione di oltre 80 parcheggi a servizio del centro storico, un risultato concreto e atteso da anni dai cittadini" - dice il consigliere comunale di maggioranza delegato al centro storico a Vallecrosia Manuela Balbis replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri.

"Ricordo anche che uno dei primi interventi effettuati da questa amministrazione, il primo giorno di mandato, è stato la riparazione di una fogna che da oltre un anno sversava liquami in Piazza del Popolo, nel silenzio generale proprio durante il periodo in cui la consigliera Biancheri aveva la delega al centro storico" - ricorda Balbis - "In questi mesi abbiamo, inoltre, f inanziato il secondo lotto dei lavori di riqualificazione della piazza, avviato dalla precedente amministrazione nel mese di dicembre e oggi ormai in fase di conclusione. Tutto questo è stato realizzato in appena otto mesi di lavoro" .

"Per quanto riguarda la pulizia e il decoro del centro storico, non è certo stata una scelta della sottoscritta prevedere uno spazzamento limitato a tre interventi alla settimana per sole tre ore al giorno. Proprio per questo ho chiesto di rivedere il servizio, con l’obiettivo di arrivare a uno spazzamento quotidiano e di introdurre in modo stabile i lavaggi periodici del centro storico, interventi che in passato si sono visti raramente e che verranno effettuati nuovamente nei prossimi giorni: sarà il quarto lavaggio in nove mesi" - fa sapere Balbis - "Riparare in poco tempo all’inerzia accumulata negli anni non è semplice ma questa amministrazione si è assunta un impegno preciso davanti agli elettori e intende mantenerlo. I cittadini ci hanno dato fiducia per cambiare passo e affrontare problemi che per troppo tempo sono rimasti irrisolti, anche durante il periodo in cui chi oggi solleva critiche aveva la responsabilità diretta del centro storico".