Ventimiglia, utilizzo delle aree demaniali marittime: variante Pud approvata all'unanimità

Ventimiglia approva la variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud).

"Sono state individuate a riparo dalla mareggiate delle aree tra il porto e Margunaira, lungomare Varaldo lato est e nell'area a est dello stabilimento Brigantino" - dice l'assessore Adriano Catalano - "Per un cantiere che termina c'è un cantiere che parte: la passerella. L'amministrazione è riuscita a finanziare e a far partire i lavori. Si rende necessaria la delocalizzazione dell'area dei gonfiabili affidata lo scorso anno. Potranno essere installate nella spiaggia della Darsena a Nervia. La posizione della Sla è stata localizzata dietro ai pannelli per assicurare la migliore protezione. La corsia di lancia necessaria a garantire esigenze di servizio pubblico, per l'approdo in spiaggia di enti competenti. Si è ritenuto opportuno aprire alla possibilità di concedere. Ipotizzare la realizzazione di un pontile di attracco ai giardini Hanbury. La proposta di delibera è stata posta all'attenzione di associazione di categoria".

"Ci ritroviamo a votare l'aggiornamento del Pud, parliamo di quasi duecento cittadini che temevano per la sicurezza delle barche. I moli garantivano protezione" - interviene Roberto Parodi - "Sono spazi di svago. Ogni giorni ci si ritrova in barca. Queste persone si sono trovate a spendere migliaia di euro per il trasferimento. Con questa modifica puntiamo a mettere sicurezza all'ultimo circolo rimasto. C'è stata una soluzione conveniente per tutti con un sistema a forma a T. Ringrazio l'assessore Catalano per l'impegno profuso. Abbiamo risolto con soddisfazione l'ultimo circolo. Quelli che si sono già spostati hanno contribuito con le loro iniziative per attirare turisti. Stiamo studiando ulteriori migliorie in particolare per la zona di Nervia. Vogliamo tutelare i bagnanti e le imbarcazioni. Nel nuovo Pud abbiamo scelto di mantenere un minimo ampliamento. Oggi abbiamo spiagge meravigliose. Invito tutti voi a fare gratuitamente un giro in barca, vi faremo vedere il nostro territorio. Andiamo avanti per cercare di rendere ancora migliori e sicure le spiagge".

"Intervengo per ringraziare l'assessore, gli uffici per il lavoro svolto. Ritengo che questa variante sia un punto necessario. E' positivo che venga mantenuta una forte presenza di spiagge libere" - dice il consigliere comunale Franca Bonadonna - "Sarà fondamentale continuare a mantenere questo equilibrio. Esprimo il mio parere favorevole perché il mare deve restare di tutti".

"Voglio esprimere il mio pieno sostegno, non è un semplice atto" - afferma il consigliere comunale Gabriele Amarella - "Questa variante nasce con un obiettivo chiaro: sostenere economia accessibile. Tre aspetti fondamentali: diamo sostegno alle attività balneare e turistiche, andiamo a incrementare il fronte mare di spiagge libere attrezzate, significa garantire più confort per cittadini e turisti, diamo risposte concrete alle associazioni. Sottolineo lo spostamento delle concessioni delle Sla. Una scelta di buonsenso che protegge gli investimenti dei gestori. Nonostante i necessari adeguamento tecnici ci sono cantieri nuovi come la passerella. Dimostra che lo sviluppo turistico sta migliorando la gestione di quello che abbiamo. Stiamo offrendo alla città uno strumento capaci di rispondere alle esigenze economiche... Come gruppo voteremo sì a questa pratica".

"Sono d'accordo sulle nuove variazioni" - afferma il consigliere comunale Simone Bertolucci - "Siamo favorevoli a qualsiasi tipo di investimento per migliorare il litorale. L'attenzione per quanto riguarda l'ambito delle fasce deboli ci impegniamo di amplificare quella che c'è già. I complimenti per aver portato avanti questa pratica".

"Una pratica che riveste una certe rilevanza perché incide su un discorso visivo" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sono iniziative intelligenti che daranno un'idea di organizzazione e di immagine sicuramente migliore per quanto riguarda la passeggiata mare che arriva fino a Nervia. Bene il ripascimento della spiaggia, bene il reef voluto dalla nostra Amministrazione che sarebbe un richiamo turistico".

"Bene la riorganizzazione" - dice il consigliere comunale Vera Nesci - "Non riuscite a fare due spiagge per disabili ma ne ampliate uno, aggiungete perciò posti auto per disabili. La spiaggia per i cani è fondamentale per attirare turisti".