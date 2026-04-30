Una città più vivibile, attrattiva, moderna e inclusiva: Obiettivo Bordighera presenta il programma amministrativo (Foto e video)

Una città più vivibile, attrattiva, moderna e inclusiva. Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, presenta il programma amministrativo in vista delle elezioni di domenica 24 e lunedì 25 maggio. L'appuntamento con i cittadini si è svolto ieri sera nella Sala Rossa del Palazzo del Parco a Bordighera.

Nel corso della serata sono intervenuti, a turno, il candidato sindaco Davide Sattanino, Mara Lorenzi, Gianni Calleri, Seila Covezzi, Loredana Sasso e Alvaro Vignali per illustrare ai numerosi presenti la loro visione e il percorso per realizzare a Bordighera una comunità solidale per i residenti e un'oasi senza stagioni per i visitatori. "Bordighera ha bisogno di turismo tutto l’anno. La città e il turismo devono costituire un obiettivo solo e il futuro chiede innovazione ma esige anche tutela" - sottolinea il candidato sindaco Davide Sattanino, albergatore proveniente da una famiglia di albergatori - "E' nato un programma in cui la maggioranza dei cittadini dovrebbe sentirsi rappresentata poiché le proposte sono emerse dalla conoscenza dei bisogni e dall'ascolto. Le informazioni sono state integrate durante le discussioni dei tavoli tematici del nostro gruppo che hanno incluso consulenti di prestigio e trasformate in proposte operative e fattibili. Proposte provenienti non dall'intelligenza artificiale per ogni e qualsiasi cittadina turistica sul mare ma da bordigotti per Bordighera. Obiettivo Bordighera è dichiaratamente e di fatto indipendente da partiti politici. E', quindi, in grado di valorizzare la diversità di competenze e di sensibilità dei suoi componenti e di focalizzarla verso l'unico obiettivo di un futuro migliore per Bordighera. Siamo guidati dall'interesse pubblico per migliorare la città che è di tutti, da rispetto e gentilezza e dalla partecipazione dei cittadini alle scelte per la città".

"Le priorità immediate sono la pulizia, la sicurezza, la manutenzione e cura della città. Ci impegneremo per concordare con Teknoservice nuovi meccanismi di controllo dei servizi di spazzamento per tutte le zone della città, monitoreremo la fruibilità e l'adeguatezza dei nuovi contenitori informatizzati per il conferimento dei rifiuti privati e la frequenza di svuotamento dei cassonetti asserviti alle attività di ristorazione; per approntare un piano straordinario di manutenzione delle strade con asfaltature mirate e interventi rapidi sulle buche; riqualificare i marciapiedi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e nuova pavimentazione per aumentare la sicurezza dei pedoni e delle persone con disabilità; modernizzare l'illuminazione pubblica; effettuare controlli periodici su caditoie, tombini e rete di smaltimento delle acque per prevenire allagamenti; sostituire gli arredi urbani danneggiati, panchine, cestini e pensiline; introdurre un piano annuale di manutenzione programmata per tutti i quartieri della città e introdurre un canale digitale di segnalazione attraverso cui i cittadini possano tempestivamente segnalare il degrado" - mette in risalto Sattanino - "Una città che vuole essere comunità solidale prende impegni per tutelare i cittadini e permettere a tutti la fruizione della vita della comunità. Ci impegneremo per incrementare inclusione e sicurezza abbattendo le barriere architettoniche, assicurando la fruibilità della spiaggia e del mare alle persone con disabilità, creando un sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, attivando il servizio del 'Vigile di prossimità' e dando un forte e deciso indirizzo al comando di polizia locale e alle altre forze dell'ordine per garantire la sicurezza, salvaguardare i diritti dei cittadini e degli esercizi commerciali attivando un servizio serale-notturno della polizia municipale. I motori dell'economia sono il mare e il porto; il verde e i sentieri; la cultura e i grandi eventi; un turismo over 65; strutture per senior living e gli alberghi. Puntiamo a investire su un polo nautico all'interno del porto per coordinare e migliorare l'offerta dello sport del mare; ridare l'opportunità a cittadini e turisti di vivere le meraviglie del Santuario Pelagos riportando al porto di Bordighera la motonave di Whale Watching; organizzare didattica e fruizione per lo snorkeling; assicurare la fruibilità della spiaggia e del mare alle persone con disabilità; segnalare, ripulire e illuminare i sottopassi che portano al lungomare; uniformare il restyling del lungomare; far continuare il lungomare pedonale fino all'Arziglia riqualificando il percorso lungo gli scogli chiamato 'U Camin du Pipu'; utilizzare i bandi per le concessioni demaniali come strumenti per migliorare la fruizione del mare e del lungomare e far nascere e promuovere una cultura del mare. Il turismo si crea proponendo soggiorni alberghieri a prezzi agevolati, un calendario settimanale di eventi per persone over 65, attuare politiche fiscali comunali atte a favorire nuovi alberghi o la riqualificazione degli esistenti e sollecitare l'interesse di società internazionali che investono e gestiscono strutture di senior living per far nascere una struttura a Bordighera secondo il modello di cohousing".

E' intervenuta poi Mara Lorenzi parlando di verde, giardini, sentieri, mobilità sostenibile, ambiente, terza età, giovani e agricoltura. "Proponiamo un piano del verde inteso a tutelare le aree verdi e aumentare la copertura arborea che preceda le decisioni urbanistiche per il nuovo piano urbanistico comunale; cercheremo di far ritornare i giardini un elemento di attrazione turistica e un vanto per i bordigotti; di restituire progressivamente a Bordighera una squadra di giardinieri d'arte; di ripristinare i sentieri, dedicando una cura speciale al sentiero del Beodo; di riconoscere la giusta importanza e valore alla pineta; di valorizzare gli alberi monumentali; di tutelare i grandi alberi sani; di attivare un progetto per ripopolare il Palmeto Storico di Phoenix Dactylifera; di intervenire per creare una cultura del verde attraverso attività scolastiche" - afferma Mara Lorenzi - "Un occhio di riguardo lo abbiamo per la mobilità sostenibile, l'energia pulita e la lotta all'inquinamento dotando la città del servizio di navette elettriche, incentivando il trasporto pubblico con autobus intercomunali e l'utilizzo di parcheggi interrati, migliorando il servizio taxi, incentivando la mobilità pedonale e in bicicletta, risparmiando energia in tutte le utenze pubbliche, dotando la città di illuminazione ad alta efficienza, promuovendo nuove comunità energetiche, attuando una politica che faccia rispettare strettamente i limiti di velocità urbani e riconoscendo il problema di eccessivo rumore notturno in città durante l'estate. Per la terza età proponiamo attività sociali continuando a supportare il Centro Sociale Bordigotto, il Circolo Ricreativo Cleta Group e l'Unitre; di integrare durante i mesi di gennaio-marzo attività settimanali; ci impegniamo a cercare collaborazione da enti e associazioni per attivare un servizio di taxi sociale; ci adopereremo per far nascere a Bordighera una struttura per l'abitazione degli anziani secondo il modello cohousing e di pianificare una Giornata della Longevità. Per i giovani intendiamo potenziare gli sport, creare eventi in ogni stagione, creare un laboratorio del fare per gli adolescenti, istituire la consulta dei giovani, attivarci in molteplici direzioni perché diventino disponibili per i giovani soluzioni abitative accessibili, monitorare il bisogno dei posti nel nido d'infanzia, perseguire il completamento della scuola dell'infanzia in via Napoli, designare nel giardino-zona ludica sul retro della scuola una zona dedicata all'orto didattico, introdurre nel curriculum delle scuole elementari offerte didattiche per far conoscere il mare, il Santuario Pegalos e il patrimonio verde di Bordighera, rendere attrattiva Bordighera agli smart workers e ai nomadi digitali. L'agricoltura è da sempre presente sul territorio. Puntiamo a ottenere un quadro accurato dei terreni attivamente coltivati e di quelli abbandonati, a riconoscere il problema dell'uso agricolo di acqua potabile, a creare nuovi marchi, a incentivare lo sviluppo del settore agroalimentare, a far conoscere incentivi quali il Premio Giovani del programma di sviluppo rurale e a valutare la gestione dell'IMU agricola con l'obiettivo di aiutare a mantenere attive le coltivazioni".

Gianni Calleri si è concentrato, invece, sul mare, sullo sport e sul commercio. "Vogliamo realizzare un polo nautico al porto per coordinare e migliorare l'offerta di sport del mare come vela, canottaggio, snorkeling, nuoto e scuola di apnea, rivitalizzare il club Nautico, riportare il whale wathing, continuare il lungomare, curare le spiagge in Arziglia e dare accessibilità a tutti" - sottolinea Gianni Calleri - "Intendiamo rilanciare la tradizione storica del tennis rendendo il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 più attraente, identificare in collaborazione con il Piatti Tennis Center eventi internazionali che accendano il faro dell'attenzione tennistica su Bordighera, ampliare l'attuale dotazione di campi da tennis spostando il gioco delle bocce in altra zona e costruendo nell'area liberata nuovi campi coperti durante l'inverno e scoperti nella bella stagione, collaborare con i centri di eccellenza e valorizzare il Circolo Boccistico G. Biancheri - Muller per la sua lunga tradizione di promuovere competizioni nazionali e internazionali trasferendo la bocciofila in un'area che permetta la costruzione di nuovi campi in parte coperti per assicurare la continuità dell'attività sportiva. Riguardo al piano del demanio marittimo vogliamo tutelare il valore paesaggistico del lungomare e dei panorami che offre, migliorare l'utilizzo del litorale promuovendo una gestione innovativa di servizi e intrattenimento su spiagge e lungomare mediante, ad esempio, un centro integrato di via, difendere le spiagge accelerando la fattibilità economica del progetto approvato in linea tecnica nel 2019 e tutelare le spiagge libere esistenti evitando nuove concessioni. Per il commercio abbiamo pensato a eventi e partnership tra esercenti e altre realtà locali per creare eventi legati a prodotti e cultura rilevanti al territorio, conferire nuovi marchi locali, riqualificare le aree di Bordighera che hanno perso i piccoli commerci di vicinato per renderle attraenti e catalizzare un ritorno degli esercizi e incoraggiare l'apertura di negozi temporanei, temporary shops, in città come nei centri storici per riempire spazi vuoti e facilitare la transizione ad aperture permanenti".

Seila Covezzi approfondisce l'aspetto culturale e sociale. "Vogliamo la riapertura di Villa Regina Margherita, riqualificare Palazzo del Parco, potenziare la biblioteca, proporre eventi e musica tutto l'anno e valorizzare le tradizioni locali" - svela Seila Covezzi - "Grandi eventi incentrati sulla Bordighera inglese e sull'outdoor experience. Eventi per giovani scelti dai giovani stessi e creare la Giornata della longevità. Un punto importante sono le associazioni. Abbiamo pensato a un ufficio centralizzato del volontariato, spazi per riunioni e creare una connessione con i visitatori".

Loredana Sasso si è focalizzata sulle frazioni, sulla salute e sulla sanità. "Per valorizzare Bordighera alta abbiamo pensato di trasformare l'ex ufficio tecnico in centro civico turistico, installazione di un bancomat, l'integrazione dei servizi socio sanitari e facilitazioni per piccole attività, temporary shops" - afferma Loredana Sasso - "Per le frazioni di Borghetto San Nicolò e Sasso abbiamo pensato a una migliore connessione con la città, di realizzare il marciapiede in via Pasteur, di completare il campo sportivo alle Due Strade, realizzare nuovi parcheggi, risolvere il problema delle acque pluviali e valorizzare i centri storici. Per quanto riguarda la salute e la sanità abbiamo pensato a percorsi verso la 'città senza fumo', un supporto all'ospedale Saint Charles, integrazione di servizi socio sanitari, supporto sociale a domicilio e promozione della salute con eventi sulla prevenzione. Per noi è molto importante l'ascolto e la partecipazione. Abbiamo quindi intenzione di attivare un canale digitale per le segnalazioni, di creare incontri periodici con l'amministrazione in diverse zone della città, fare un riassunto sociale delle deliberazioni di Giunta e di fare partecipare i cittadini alle scelte per le grandi opere".

Infine, Alvaro Vignali si è soffermato sulle opere pubbliche. "Abbiamo intenzione di migliorare Palazzo del Parco, di fare parcheggi interrati, di riutilizzare la galleria ferroviaria ora in disuso, rifare la pavimentazione dei cimiteri e ampliare il tennis" - fa sapere Alvaro Vignali - "Le linee guida del piano urbanistico comunale prevedono di tutelare il verde e il patrimonio storico, di privilegiare l'uso dell'esistente risetto all'espansione, di aumentare gli spazi pubblici per le persone, di riqualificare e realizzare gli alberghi e facilitare residenze per la terza età".