Sanremo approva all'unanimità il calendario eventi: consenso ampio e solo qualche dubbio sul calo di gennaio

Dopo un dibattito acceso sulla questione del rendiconto di bilancio 2025, la discussione durante il consiglio comunale di Sanremo sul calendario manifestazioni esposto dall'assessore Alessandro Sindoni è stata decisamente più scorrevole.

La maggior parte dei componenti dell'assise ha dimostrato soddisfazione, ma non sono mancate però alcune riflessioni, a partire da Massimo Rossano, che sottolinea come le risorse fornite all'assessorato al turismo siano decisamente superiori rispetto al passato, passando poi al capitolo Festival: "Ci dobbiamo ricordare Sanremo Promotion, che oggi con i denari e le risorse a disposizione potrebbe essere la stampella utile agli sviluppi futuri del prossimo futuro".

Arriva invece una stilettata da parte di Marco Damiano verso i banchi della maggioranza, ponendo l'accento sul capitolo delle presenze cittadine: "La programmazione mi sembra buona, poi vedremo ovviamente come andrà. Durante la commissione io ho lasciato l'aula senza votare e spiego perché: io sono abituato a lavorare coi dati e durante la riunione ho chiesto dei dati che però non ho potuto vedere, forse perché non c'erano. Dobbiamo guardare dati indietro di qualche anno, così da poter avere una visione più ampia: erano stati esposti dati durante la commissione dalla piattaforma Tim che davano una crescita. Sicuramente un miglioramento sulle presenze, ma noi dobbiamo guardare anche i pernottamenti e senza determinati dati dare un giudizio diventa difficile. A quanto risulta a me, parrebbe che i pernottamenti durante il mese di gennaio danno un calo di circa il 10% dei turisti in città. Stiamo implementando in maniera errata mi chiedo? Siamo troppo racchiusi a un certo tipo di turismo ma poi alla fine si ha una crescita? Dovremmo risolvere un problema di mesi dove arranchiamo di più. Il mio voto sarà favorevole, non vado a contrastare questo, ma chiedo che questi dubbi vengano dissipati".

Arriva la risposta dell'assessore Sindoni: "Innanzitutto ringrazio per i complimenti ricevuti. Quello che ha detto il consigliere Damiano è fondamentale: quello che voglio far presente è che i dati di Tim Explorer vanno proprio in questa direzione. I dati che noi abbiamo sono uno strumento eccezionale, che vanno a dare un'analisi che prima non si poteva avere, noi ci affidavamo sempre ai dati dell'osservatorio regionale, ma questi vanno oltre alla semplice presenza alberghiera. A quello che ci viene dato, i numeri sia per il festival che per i Carri fioriti sono in grande crescita sulle presenze. Per l'assessore al turismo ci sono molte cose importanti: pensiamo all'iniziativa Tra palco e città, che faceva capire anche a chi abita in Comuni vicini di poter venire qui anche senza biglietto. Queste iniziative non sono pensate per i turisti che soggiornano, su quelli sappiamo già, ma nei confronti di chi vuole solo transitare, da dove arriva e molto altro. Gennaio è stato un mese magari più calante, ma posso garantire che febbraio e marzo hanno presenze estremamente positive".

Il calendario delle manifestazioni ha ricevuto il consenso di tutto il consiglio comunale