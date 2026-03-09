Vallecrosia, Biancheri: "Degrado e abbandono nel centro storico, vuoto amministrativo che la città paga" (Foto)

"Da mesi assistiamo a segnali evidenti di degrado e senso di abbandono nel centro storico". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Patrizia Biancheri.

"Non sono percezioni isolate ma una condizione che chi frequenta il centro storico vede ogni giorno" - sottolinea il consigliere comunale del gruppo Cittadini in Comune - "Di fronte a questa situazione, ciò che colpisce ancora di più è l'assenza politica di chi dovrebbe avere la responsabilità di occuparsi proprio di queste problematiche".

"Quando il consigliere delegato manca dal confronto con il territorio non è solo un'assenza personale ma è un vuoto politico e amministrativo che la città paga" - mette in risalto Biancheri - "Amministrare significa essere presenti sul territorio, ascoltare i residenti e affrontare con determinazione le criticità che emergono. Il silenzio e l'assenza non sono una risposta adeguata ai problemi della città".

"Prendo atto che molti cittadini si rivolgono alla minoranza per avere spiegazioni su questioni amministrative, questo indica il bisogno di una comunicazione più diretta e tempestiva da parte di chi ha la delega e la responsabilità di governo" - afferma Biancheri - "Come gruppo Cittadini in Comune chiediamo risposte concrete sul futuro del centro storico".