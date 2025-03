Sanremo, ospita la fiera del turismo di lusso: 160 operatori in arrivo da 15 Paesi per il B2B Deluxe Travel Market (Foto e video)

Sanremo si conferma una destinazione d'eccellenza per il turismo internazionale e, dall'11 al 13 marzo 2025, ospiterà la prestigiosa fiera turistica "B2B Deluxe Travel Market Sanremo 2025", un evento che riunirà oltre 160 operatori del settore tra albergatori italiani e buyer provenienti da 15 Paesi.

L'appuntamento, che si svolgerà presso il Royal Hotel, è stato ufficialmente inserito nel calendario delle manifestazioni grazie al lavoro dell'assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, con il contributo del Tavolo del Turismo.

Il "B2B Deluxe Travel Market" è una fiera turistica internazionale che si svolge già in diverse nazioni, tra cui Spagna, Svizzera, Polonia, Romania, Turchia, Kazakistan, Lettonia, Georgia e Azerbaijan, con una futura tappa prevista in Qatar nel 2026. L'edizione sanremese rappresenta un'opportunità unica per la città ligure, che potrà rafforzare la propria immagine come meta di viaggi di lusso.

"L'evento – spiega l'assessore Alessandro Sindoni – permette di rafforzare l'immagine di Sanremo come destinazione turistica d'eccellenza, nonché di possibile meta di viaggi di lusso". L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con Marco Sarlo, manager del Royal Hotel , che ha favorito i contatti con gli organizzatori. "Lo ringrazio Marco Sarlo – prosegue Sindoni – per averci messo in contatto con gli organizzatori, e il Tavolo del Turismo per aver sostenuto la fiera internazionale".

Lo stesso manager, ringraziando il Comune di Sanremo, ha aggiunto: "Credo che la città sta vivendo un'epoca importante, un'epoca d'oro. La situazione è molto diversa rispetto a 16 anni fa. Gli alberghi in città si stanno restaurando, altri stanno aprendo o riaprendo, mentre il Comune sta portando avanti una promozione a livello internazionale con programmi interessanti. Sanremo non è solo il Festival, come testimoniano questi eventi", ha detto Sarlo.

Supportato da Virtuos Travel & Concierge , il principale tour operator italiano, il "B2B Deluxe Travel Market Sanremo 2025" coinvolgerà alcuni tra gli hotel italiani più rinomati, tra cui strutture di Roma, Firenze, Venezia, il Lago di Como e la Sardegna , oltre a brand di fama internazionale.

Presente all'evento anche Matteo Paracchini, componente del Tavolo del Turismo: "Siamo al centro del turismo di lusso mondiale, per questo siamo molto contenti. Speriamo che il prossimo anno gli operatori possano aumentare".

"Un'occasione per Sanremo – conclude Sindoni – di accrescere il suo appeal e mostrare le sue bellezze e peculiarità, nonché di migliorare la sua posizione come leader nel mercato dei viaggi".

L'evento rappresenta un'opportunità di visibilità e di networking per il settore alberghiero e turistico locale, confermando Sanremo come punto di riferimento per il turismo di alto livello.