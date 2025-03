Sanremo: dopo l'allarme lanciato questa mattina arriva la 'mazzata', non si potrà fare il bagno per tutto l'anno in corso Trento Trieste

L’allarme era stato lanciato da tempo ma ora è diventato realtà. Quest’anno non si potrà fare il bagno sulle spiagge del centro di Sanremo ed esattamente in quelle di corso Trento Trieste (Arenella, Bagni Lido-Italia e Morgana). Nei mesi scorsi si era parlato dei tanti problemi di inquinamento all’interno dello specchio acqueo chiuso tra i due porti e, dopo i diversi stop parziali da parte di Arpal, questa volta il divieto è diventato totale, a causa della scarsa qualità dell’acqua negli ultimi anni.

In particolare, negli ultimi tempi, si è potuto constatare un aumento significativo di Escherichia-coli ed Enterococchi Intestinali, oltre ovviamente a plastiche, detriti e altri materiali inquinanti, che mettono a rischio la salute dei bagnanti. Ma, ovviamente, anche degli sportivi, bambini e non, che frequentano lo specchio acqueo tra i due porti per canoa, canottaggio o vela.

La storia delle spiagge tra i due porti è vecchia di decenni, ovvero da quando è iniziata la costruzione di Portosole che, oltre a decretare la fine degli stabilimenti balneari oltre il Morgana (che arrivavano fino a San Martino), ha chiuso in una vera e propria ‘morsa’ le spiagge (prima quattro, ora tre) all’interno dei due porti. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le società sportive (Canottieri e Yacht Club, che utilizzano la zona per immettere in mare le imbarcazioni).

Quando venne costruito Portosole sembrava imminente un progetto di restyling degli stabilimenti tra l’Arenella e il Morgana, che sembrava potessero essere trasformati in lussuose piscine o, addirittura, in una sorta di parco acquatico. Questo non è mai avvenuto e si è andati avanti tra divieti di balneazione più o meno lunghi, pur con la consapevolezza l’acqua antistante le spiagge di corso Trento Trieste non potesse forzatamente essere particolarmente pulita.

Ora la mazzata definitiva è arrivata e ci si chiede come potranno operare i tre stabilimenti balenari con un divieto bloccato per tutta la stagione. Un fatto che, seppur arrivato come un fulmine a ciel sereno, era annunciato da tempo. Proprio questa mattina ‘Progetto Comune’ aveva lanciato un ultimo appello all’Amministrazione, chiedendo come intendesse comportarsi con i risultati delle analisi di Arpal degli ultimi anni, ma ora cosa si potrà fare?

L’assessore all’ambiente Ester Moscato è intervenuta sul caso: “L'Amministrazione comunale ha avuto notizia della comunicazione pervenuta da parte di Regione Liguria relativa al prossimo stralcio della zona di Trento Trieste dalle aree litoranee di balneazione per la stagione 2025, da formalizzarsi successivamente. La nota giunge come risposta a interlocuzioni, svoltesi nei mesi scorsi, al fine di approfondire se i dati emersi dalle analisi effettuate nell'estate 2021 rientrassero o potessero essere stralciati dal novero dei dati computabili al fine della valutazione della qualità delle acque. La richiesta di chiarimento ha seguito l'istanza, presentata da un concessionario demaniale marittimo della zona, al Ministero della Salute di eliminazione del set di dati di analisi 2021. Il Comune ha voluto richiedere approfondimenti circa l'effettiva possibilità di non considerare i dati emersi, particolarmente penalizzanti nel calcolo complessivo del quadriennio di legge. Nel 2021 furono infatti effettuati dei lavori in somma urgenza sui collettori fognari dell'area per riparare i danni causati dalla tempesta "Alex" che inevitabilmente influenzarono in maniera negativa la qualità delle acque. Giunta la risposta, il Comune richiederà in ogni caso a Regione Liguria e ad Arpal il mantenimento dell'attività di analisi sulle acque di balneazione durante la stagione estiva 2025, al fine di valutare le condizioni per la riapertura alla balneazione nella stagione 2026. Proprio in questi giorni si è svolto un incontro con i nuovi vertici di Rivieracqua e la Giunta comunale in cui è stata concordata un'attività di manutenzione straordinaria della rete e degli impianti fognari, finalizzata alla qualità delle acque marine in vista della stagione estiva e una pianificazione di medio lungo termine di investimenti più consistenti sulla rete”.