Fermato a Ventimiglia il sospetto aggressore della vigilessa del fuoco accoltellata nella caserma di Fontan

È stato fermato a Ventimiglia l’uomo sospettato di aver aggredito una vigilessa del fuoco nella caserma di Fontan, in valle Roja, nel pomeriggio di giovedì scorso. Si tratta di un cittadino sudanese privo di documenti, bloccato sabato sera dagli agenti della polizia di frontiera guidati dal dirigente Martino Santacroce. Durante il controllo l’uomo avrebbe reagito con violenza, dando in escandescenze e costringendo gli agenti a richiedere rinforzi. Dai successivi accertamenti è emerso che il sospettato risultava ricercato dalle autorità francesi.

L’aggressione era avvenuta intorno alle 14.30 di giovedì, all’interno della caserma dei pompieri di Fontan. In quel momento erano presenti due donne di servizio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe entrato nella struttura e avrebbe aggredito una delle due, una donna di 46 anni, colpendola prima con pugni e poi sferrando una coltellata all’addome. La vigilessa è stata immediatamente soccorsa dai colleghi e trasferita in elicottero all’ospedale Pasteur 2 di Nizza. Le sue condizioni sono apparse subito serie, ma non tali da mettere in pericolo la vita.

La procura di Nizza ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, affidando le indagini alla brigata di ricerche della gendarmeria di Mentone. Dopo l’arresto a Ventimiglia, il sospettato sarà ora interrogato dagli investigatori per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e il movente del gesto.