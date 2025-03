Pista ciclopedonale da San Lorenzo al Mare ad Ospedaletti, Sergio Tommasini (Amaie): "Un valore da proteggere"

Amaie Energia e Servizi è una società a capitale pubblico (circa 40ml di euro di fatturato e 300 dipendenti) che gestisce il settore dell’igiene urbana dei Comuni del comprensorio di Sanremo, gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo, gestisce la produzione di energia tramite due centraline idroelettriche e garantisce la regia degli interventi, pubblici e privati, volti alla valorizzazione e gestione dei sedimi e degli immobili dell’ex ferrovia che attraversava i Comuni di San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma Taggia, Sanremo ed una parte del tratto che porta ad Ospedaletti.



Parliamo del tratto di pista ciclo-pedonale situato sui 24 km della vecchia linea ferroviaria che dal 1872 al 2001 ha servito il Ponente Ligure. Grazie alla bellezza dei luoghi che attraversa fu una linea di lusso, che tra la fine dell'800 e gli anni '30 del '900 trasportò nobili e possidenti italiani, ma anche inglesi, tedeschi e russi, che venivano a soggiornare in Riviera. Dal 2004 questo incantevole percorso è stato valorizzato restituendo alla collettività uno spazio a misura d'uomo nel cuore della Riviera.

Amaie Energia è proprietaria della pista ciclopedonale da Taggia a San Lorenzo e gestisce in convenzione con il Comune di Sanremo appunto il tratto Sanremese. Ha un gruppo di lavoro dedicato alla gestione della pista ciclopedonale: in particolare sul piano amministrativo si cura delle pratiche degli accessi permanenti e temporanei collegati ad eventi, supporta il lavoro dei propri punti ristoro e attività collaterali (come i noli bici), analizza e porta avanti la progettazione di nuove iniziative sulla pista, cura la pulizia e la gestione della potatura del verde.



Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi: “La pista ciclabile è ideale per scoprire la Riviera dei Fiori in un modo nuovo e ricco di possibilità̀, grazie alla posizione del percorso, che parte da Ospedaletti, attraversa Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano ed arriva a San Lorenzo al mare. Unisce il mare e la montagna, un fil rouge che dobbiamo valorizzare e proteggere, un lungo e magnifico percorso che comporta anche costi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono supportati dall’impegno dei Comuni e della società. Negli ultimi mesi, unitamente ai Consiglieri di Amministrazione e ai validi collaboratori in azienda, abbiamo concentrato l’attenzione alla pulizia e alla potatura ordinaria. Per Sanremo stiamo impostando una collaborazione sinergica con gli uffici del verde pubblico al fine di strutturare un vademecum puntuale sulla gestione delle potature anche coinvolgendo dottori agronomi professionisti. Abbiamo individuato nuove aree dove installeremo degli spazi sportivi attrezzati in linea con altre realtà similari. Abbiamo in progettazione due nuovi punti ristoro che stiamo valutando attentamente con i tecnici. Per l’attività della Pista Ciclabile, Io devo ringraziare Cinzia Malacrida e Stefania Moraldo che si occupano della parte amministrativa, l’avv. Sara Rossi che segue con sapienza la parte legale della società e anche della pista, Marino Guidetti con i suoi ragazzi che si occupano del verde, l’instancabile lavoro di Giulio Ballarini che, insieme al collaboratore Maurizio Taggiasco, percorre giornalmente la pista per raccogliere le segnalazioni che poi vengono puntualmente gestite anche con il supporto di Gianni Punzo e del suo gruppo di lavoro sulla parte igiene urbana, Carlo Borella per la gestione dei parcheggi. Tutto sapientemente coordinato con gli uffici e parlo di Leonardo Perotto e Luca Pesce. Io ritengo che stiamo lavorando bene e abbiamo grandi margini di miglioramento. Il gruppo di lavoro è coeso e risponde a 360 gradi alle sollecitazioni che ci vengono mandate giornalmente dai cittadini. Questa è la cosa importante. Noi siamo sul territorio. Il rapporto con il Comune di Sanremo e con tutte le altre amministrazioni del comprensorio e’ eccellente e trovo grande collaborazione da parte di tutti i sindaci, assessori, consiglieri e uffici comunali”.