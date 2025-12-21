Ospedaletti riorganizza la raccolta dei rifiuti: ok della giunta a più servizi nei mesi turistici e sulle spiagge

La Giunta di Ospedaletti ha approvato la rimodulazione del servizio di igiene urbana, introducendo una serie di interventi straordinari sulla raccolta differenziata e sullo spazzamento, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica. La decisione è contenuta nella delibera numero 144 del 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha dato il via libera agli schemi di integrazione del servizio svolto da Teknoservice, società affidataria della gestione dei rifiuti per il bacino ventimigliese.

Il provvedimento nasce dalla constatazione che, con l’entrata in funzione del nuovo appalto consortile, l’attuale sistema di raccolta risulta insufficiente rispetto ai volumi di rifiuti prodotti, soprattutto a causa di un’utenza fluttuante che nei mesi di punta supera di almeno due terzi la popolazione residente. Una situazione che si riflette in modo particolare sulle eco-isole informatizzate e sui punti di conferimento di prossimità, messi sotto pressione nei periodi di maggiore afflusso.

La Giunta ha quindi preso atto della necessità di aumentare la frequenza delle raccolte e di rafforzare i servizi su spiagge e lungo la pista ciclopedonale, già riconosciuti come interventi straordinari negli anni precedenti. L’obiettivo è duplice: migliorare il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie, ma anche rendere più efficiente la logistica della raccolta, così da favorire un corretto conferimento dei rifiuti differenziati e incrementare ulteriormente le percentuali di riciclo, che potrebbero attestarsi stabilmente almeno al 65 per cento.

Queste misure sono state già oggetto di una fase sperimentale, concordata con Teknoservice e conclusa al termine della stagione balneare, i cui risultati sono stati giudicati complessivamente soddisfacenti nei periodi di maggiore presenza turistica. Alla luce di questa esperienza, il Comune ha ritenuto opportuno strutturare in modo più stabile l’integrazione del servizio.

Dal punto di vista economico, la rimodulazione comporta un costo di 73.172,25 euro, oltre Iva al 10 per cento, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2025. Considerata la persistenza di una forte presenza turistica anche a settembre, il servizio è stato esteso fino al 14 settembre, con un’ulteriore spesa pari a 16.177,30 euro oltre Iva. La delibera chiarisce che questi maggiori oneri saranno coperti utilizzando le somme già previste come interventi a misura nel contratto originario, con importi da definire in base ai periodi temporali concordati.

La rimodulazione approvata si inserisce nel quadro della gestione associata dei rifiuti del bacino ventimigliese, di cui Ospedaletti fa parte insieme agli altri Comuni coordinati da Ventimiglia, e si fonda sul contratto di servizio in essere con Teknoservice, approvato nel 2022. Con questo atto, la Giunta ha demandato ai responsabili dei servizi competenti tutti gli adempimenti conseguenti, rendendo operativa una riorganizzazione pensata per rispondere in modo più efficace alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica.