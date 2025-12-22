 / Politica

Ospedaletti Insieme sul nuovo sistema annunciato dalla Giunta: “Prima si completino gli obiettivi già annunciati sulla raccolta rifiuti”

Il gruppo riconosce che il percorso verso una migliore gestione dei rifiuti non sia semplice

Il gruppo di opposizione Ospedaletti Insieme interviene sul nuovo metodo di gestione dei rifiuti che l’Amministrazione comunale intende adottare (QUI), sottolineando la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini. "Se da un lato l’Amministrazione richiama l’importanza di mantenere corrette modalità di conferimento per salvaguardare le percentuali di raccolta differenziata, dall’altro – evidenzia il gruppo – la realtà dei numeri racconta una situazione differente. Dall’insediamento della maggioranza, dal primo mandato a oggi, la percentuale di raccolta differenziata sarebbe infatti diminuita di circa dieci punti, attestandosi attualmente attorno al 53%. Prima di annunciare nuove azioni di comunicazione o iniziative di carattere propagandistico – sottolinea Ospedaletti Insieme – sarebbe opportuno portare a termine gli obiettivi già programmati e promessi ai cittadini”.

Secondo l’opposizione, ad oggi permangono criticità rilevanti:
- non esiste ancora un servizio unico e omogeneo di raccolta tra la parte bassa e la parte alta della città;
- non è stato distribuito il nuovo materiale necessario per una corretta raccolta differenziata, in particolare nelle zone collinari;
- sono state avviate iniziative come l’installazione di telecamere, accordi con associazioni ambientali, incarichi di controllo e verifiche del DEC che, a fronte di costi significativi, non avrebbero prodotto risultati concreti, misurabili e realmente trasparenti.

Il gruppo riconosce che il percorso verso una migliore gestione dei rifiuti non sia semplice. Tuttavia, ribadisce che le priorità debbano essere “il miglioramento dei servizi e l’eliminazione degli sprechi”, evitando di introdurre nuovi obiettivi senza aver concluso quelli già annunciati e tuttora incompleti. “Servizi più efficienti per cittadini e turisti, meno sprechi di risorse pubbliche: questa deve essere la direzione – conclude Ospedaletti Insieme – e non solo per alcuni mesi dell’anno, ma in maniera continuativa e strutturale”.

