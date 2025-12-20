Sanremo, i Carabinieri portano gli auguri di Natale agli ospiti del Piccolo Cottolengo (foto e video)

I Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno fatto visita al Piccolo Cottolengo, struttura dell’Opera Don Orione, per portare gli auguri di Natale ai suoi ospiti.



"Il Capitano Pierluigi Manenti, accompagnato da alcuni militari - si spiega nella nota -, è stato accolto nel chiostro della struttura dagli anziani e dalle persone con disabilità, alla presenza del direttore don Fulvio Ferrari e dell’educatrice Angela Mottola, che hanno dato il benvenuto alla delegazione.

La visita si inserisce in un rapporto di vicinanza e collaborazione che da tempo lega l’Arma dei Carabinieri al Piccolo Cottolengo, rafforzato anche dalla storia di Maurizio, uno degli ospiti, che ha sempre espresso il desiderio di diventare Carabiniere. Un sogno semplice e autentico che ha contribuito nel tempo a costruire un legame fatto di attenzione, ascolto e presenza.

Particolarmente emozionante il momento del saluto finale, quando la sirena dell’auto di servizio ha risuonato nel chiostro, accompagnata dal caloroso applauso degli ospiti, visibilmente partecipi e commossi.

Un incontro vissuto in un clima di serena condivisione, tra sorrisi e gesti semplici, che ha regalato gioia agli ospiti della struttura e ha confermato come essere Carabinieri significhi non solo garantire sicurezza, ma anche testimoniare umanità e vicinanza alle persone più fragili".



