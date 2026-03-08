Ventimiglia, cantiere sulla condotta idrica fermo da una settimana: la segnalazione di Terre di Grimaldi

“Ci piacerebbe ogni tanto fare un comunicato stampa per promuovere Grimaldi e i suoi prodotti, che grazie al suo clima particolare crescono rigogliosi e saporiti, invece ancora una volta ci tocca l’ingrato ruolo di cane da guardia del paese”. Ad intervenire è Luca Roggi dell’associazione ‘Terre di Grimaldi’ che spiega: “Da circa tre settimane è aperto all’incrocio tra Via della Pace e Corso Mentone un cantiere per lavori sulla condotta idrica che sale a Grimaldi Superiore. Il cantiere si trova esattamente al centro dell’incrocio, e lascia a malapena lo spazio per passare, specialmente se si arriva dalla Francia.

"Immaginiamo che si tratti di un lavoro urgente, ma allora non si spiega come mai da oltre una settimana non c’è nessuno a lavorare. Oltretutto il cantiere è visibile di notte solo grazie al lampione che illumina l’incrocio. Si tratta di uno scavo di circa 2 metri per 2 e profondo quasi altrettanto, delimitato con delle recinzioni metalliche e segnalato solo da cartelli appoggiati alla recinzione, come si vede dalle foto. Le due lanterne segnaletiche sono inutili, visto che emettono un bagliore appena percettibile e solo a breve distanza. Considerando anche i lavori a Ponte S. Ludovico e il conseguente traffico intenso su Corso Mentone, il nuovo cantiere di Rivieracqua aggiunge ulteriore rischio alla circolazione, e chiediamo che i lavori vengano terminati senza ulteriori indugi e che venga ripristinata la piena funzionalità dell’ incrocio, eliminando le cause di disagio e di pericolo per la circolazione2.

"Il presente comunicato – conclude Roggi - serva anche da allerta per le autorità competenti a controllare l’andamento dei lavori, affinché ne verifichino il corretto svolgimento e la tempestiva chiusura”.