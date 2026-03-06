Sanremo, coppia del Cuneese arrestata dopo il furto in casa di un’anziana

Operazione di polizia giudiziaria nella mattinata del 4 marzo 2026: una coppia di trasfertisti proveniente dal cuneese è stata arrestata in flagranza dalle Squadre Mobili di Imperia e Cuneo dopo un furto in abitazione ai danni di un’anziana residente a Sanremo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avevano individuato la vittima nei pressi della sua abitazione e, con un pretesto, erano riusciti a farsi aprire la porta. Una volta all’interno, mentre uno dei due intratteneva la donna, la complice ha passato al setaccio l’appartamento, impossessandosi di denaro contante e numerosi monili in oro. Terminato il colpo, la coppia è fuggita rapidamente a bordo di un’auto.

Gli agenti, che già monitoravano i sospettati, li hanno seguiti fino all’autostrada, dove è scattato il fermo. Durante la perquisizione del veicolo sono stati recuperati i beni appena sottratti e altri oggetti in oro, ritenuti provento di ulteriori furti. Nel frattempo, altri operatori hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana per prestarle assistenza e accompagnarla al Commissariato per la denuncia. Alla donna, classe 1937, sono stati restituiti gioielli e denaro.

I due cittadini piemontesi sono stati arrestati per furto in abitazione aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e dalla minorata difesa della vittima. Considerata la pericolosità sociale e la trasferta a fini delittuosi, il Questore di Imperia ha disposto per entrambi il Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nei comuni di Sanremo, Bordighera e Imperia per tre anni.

Nella giornata odierna il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.