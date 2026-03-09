 / Attualità

Attualità | 09 marzo 2026, 15:25

Vallecrosia, parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: conclusi i lavori di asfaltatura (Foto)

Riqualificata un'area sterrata da anni in condizioni di degrado

Vallecrosia, parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: conclusi i lavori di asfaltatura (Foto)

Verrà inaugurato domani il nuovo parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII a Vallecrosia. Come previsto i lavori di asfaltatura si sono conclusi oggi, il 9 marzo.

L'intervento, reso possibile grazie al lavoro sinergico tra il sindaco e assessore al bilancio Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada, ha riqualificato così il parcheggio sterrato che da anni era in condizioni di degrado.

Dopo un taglio del nastro, previsto domani alle 9, cittadini e turisti potranno così usufruire del nuovo parcheggio asfaltato, molto atteso dagli abitanti della zona.

 

News collegate:
 Vallecrosia, parcheggio in via San Vincenzo: iniziati i lavori di asfaltatura (Foto) - 11-02-26 13:11
 Vallecrosia, parcheggio sterrato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: al via i lavori (Foto)  - 07-02-26 14:46

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium