Vallecrosia, parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: conclusi i lavori di asfaltatura (Foto)

Verrà inaugurato domani il nuovo parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII a Vallecrosia. Come previsto i lavori di asfaltatura si sono conclusi oggi, il 9 marzo.

L'intervento, reso possibile grazie al lavoro sinergico tra il sindaco e assessore al bilancio Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada, ha riqualificato così il parcheggio sterrato che da anni era in condizioni di degrado.

Dopo un taglio del nastro, previsto domani alle 9, cittadini e turisti potranno così usufruire del nuovo parcheggio asfaltato, molto atteso dagli abitanti della zona.