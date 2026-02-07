Vallecrosia, parcheggio sterrato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: al via i lavori (Foto)

Verrà sistemato il parcheggio sterrato situato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII a Vallecrosia. I lavori prenderanno il via lunedì 9 febbraio e termineranno il 9 marzo, salvo imprevisti.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza scatterà, perciò, il divieto di sosta. "Si ritiene doveroso precisare una rettifica importante: contrariamente a quanto erroneamente indicato nella cartellonistica presente sul posto, il divieto di sosta e i lavori avranno durata fino al 9 marzo e non fino al 3 aprile" - specifica il sindaco Fabio Perri.

"Al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini", informa, inoltre, l’assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada, che "nelle prime due settimane di intervento, dal 9 al 24 febbraio, il divieto di sosta e i lavori riguarderanno esclusivamente la parte a ridosso della recinzione. Pertanto, sarà, comunque, possibile parcheggiare i veicoli sia nella parte centrale del parcheggio sia nella zona adiacente al palazzo. Questa comunicazione vuole andare incontro alle esigenze dei cittadini e limitare, per quanto possibile, i disagi legati all’avvio dei lavori".

L’Amministrazione comunale è consapevole che ogni intervento di riqualificazione comporta inevitabilmente qualche disagio temporaneo e chiede sin da ora comprensione e collaborazione: "Si tratta di un’opera importante e necessaria, finalizzata a mettere ordine, regolamentare correttamente l’area e restituire pulizia, decoro e dignità a uno spazio da anni abbandonato e poco curato".

La volontà dell’Amministrazione comunale è, infatti, quella di "rispondere alle numerose richieste dei cittadini, che più volte hanno segnalato la necessità di sistemare questo parcheggio, diventato nel tempo un’area degradata. Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che i lavori potranno causare, certi, però, che la cittadinanza saprà dimostrare comprensione, permettendo il tempo necessario alla realizzazione di un parcheggio finalmente decoroso, ordinato e funzionale".