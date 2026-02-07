Taggia, Conio: “Bene la conferma del contributo per il bypass ciclopedonale, ora servono tempi certi sulla seconda fase dei lavori”

Il sindaco del Comune di Taggia, Mario Conio, esprime soddisfazione per le parole dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone in merito alla conferma del contributo destinato al bypass ciclopedonale, nel tratto della SP548, alternativo al ponte alla foce del torrente Argentina, area interessata da un rilevante intervento di messa in sicurezza idraulica.

"Come ho più volte ribadito, è mia ferma intenzione mantenere alta l’attenzione su questo tema da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. La realizzazione delle rampe sta procedendo con la giusta celerità ed è sicuramente un segnale positivo, ma il lavoro non si esaurisce qui. È fondamentale procedere con la stessa rapidità anche nella predisposizione dei collegamenti e del percorso sicuro lungo la SP548. Da qui nasce il mio grido d’allarme: questa seconda fase dei lavori deve ancora essere definita e chiusa. Il tempo stringe ed è necessario evitare ulteriori disagi," dichiara il primo cittadino.

"Quanto fatto finora è positivo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio adesso. Le parole dell’assessore Giampedrone ci rassicurano e confidiamo che nella nuova riunione fissata per lunedì prossimo possano arrivare indicazioni chiare e definitive. Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione fino al pieno raggiungimento dell’obiettivo," conclude il sindaco Mario Conio.