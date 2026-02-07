Sanremo: Rifondazione Comunista contro il pacchetto sicurezza: “Deriva autoritaria e norme da ventennio fascista”

Il Circolo “Valeria Faraldi” del Partito della Rifondazione Comunista esprime una netta opposizione al nuovo pacchetto sicurezza del Governo Meloni, definendolo un ulteriore passo verso una deriva autoritaria e un attacco alla legalità costituzionale.

In risposta alle dichiarazioni del senatore Berrino, il circolo richiama le parole di Gianluca Schiavon, responsabile nazionale giustizia del PRC, che lancia un allarme sui contenuti del decreto legge e del disegno di legge in discussione. «C’è nel decreto legge e nel ddl un’accelerazione verso misure da dittatura sudamericana o da ventennio fascista. A quando l’olio di ricino?» afferma Schiavon.

Secondo Rifondazione Comunista, destano particolare preoccupazione le indagini accelerate riservate alle forze dell’ordine, l’ulteriore ampliamento del DASPO, l’uso dell’arresto in flagranza differita e l’introduzione di un fermo di polizia fino a 12 ore nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante le manifestazioni.

Nel mirino anche le sanzioni previste per il diritto di protesta: «Si commineranno multe fino a 10.000 euro a chi organizza una manifestazione pubblica dimenticandosi di comunicarla alla PS», sottolinea Schiavon, denunciando al contempo «norme di favore nella carriera degli operatori di polizia nei luoghi di custodia».

Per il PRC si tratta di norme emergenziali che comprimono il diritto a manifestare in modo persino più restrittivo rispetto alla legislazione degli anni Settanta. «Alla faccia del Governo garantista – conclude Schiavon – siamo di fronte al Governo dei manganelli e dei lacrimogeni contro operai, studenti e disoccupati».