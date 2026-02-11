Vallecrosia, parcheggio in via San Vincenzo: iniziati i lavori di asfaltatura (Foto)

Sono iniziati i lavori di asfaltatura nel parcheggio sterrato situato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII a Vallecrosia.

80mila euro è la spesa prevista per l'intervento reso possibile grazie al lavoro sinergico tra il sindaco e assessore al bilancio Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada. "Da troppi anni era in condizioni critiche" - dice l'Amministrazione Perri.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza nell'area interessata dai lavori scatta il divieto di sosta. "Le prime due settimane potrà essere occupata solo una parte del parcheggio, così i residenti possono continuare a parcheggiare" - ricorda l'Amministrazione Perri - "Successivamente, per il completamento dei lavori, sarà su tutta l’area".

I lavori termineranno il 9 marzo, salvo imprevisti. "La città diventa sempre più bella, vivace, verde e da oggi anche sicura" - sottolinea l'Amministrazione Perri.