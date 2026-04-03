Riviera Trasporti: Claudia Ferrari è il nuovo amministratore delegato, la nomina del cda dopo le dimissioni di Nicoletta Cristiani

Cambio al vertice per la Riviera Trasporti. Il consiglio di amministrazione, riunitosi nella giornata di ieri, ha affidato la guida della società a Claudia Ferrari, 38 anni, commercialista dello studio Trucco-Ferrari-Muratorio. La nomina arriva dopo le dimissioni dell’ex amministratore delegato Nicoletta Cristiani, segnando un passaggio di consegne in una fase complessa per l’azienda.

L’avvicendamento avviene in un momento particolarmente delicato per la società, attualmente al centro di diverse indagini giudiziarie. Tra queste figura l’inchiesta della Procura della Corte dei Conti sul caso dei bus a idrogeno, che ha portato a una richiesta di risarcimento superiore a 1 milione e 52 mila euro.

A ciò si aggiunge l’indagine della Procura di Cuneo, che ha disposto il sequestro di 25 autobus tra le sedi di Imperia e Ormea, ipotizzando i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale.