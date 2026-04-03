Revocata l’ordinanza sull’acqua non potabile: torna sicura nelle frazioni di Agaggio, Ugello e Carpenosa

È stata ufficialmente revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua nelle frazioni di Agaggio Inferiore, Ugello e Carpenosa, con effetto immediato. Il provvedimento arriva a seguito degli esiti delle analisi trasmesse dall’Asl, che hanno certificato il ritorno alla conformità dei parametri. Come si legge nel documento, “risulta la conformità delle analisi e la possibilità di revoca della suddetta ordinanza”, ponendo così fine alle limitazioni introdotte nei giorni precedenti.

La precedente ordinanza, del 26 marzo 2026, imponeva infatti l’utilizzo dell’acqua solo previa bollitura nelle frazioni interessate, a scopo precauzionale. Con la nuova disposizione, il Comune stabilisce che “è nuovamente consentito l’utilizzo dell’acqua di rete per uso potabile”, segnando il ritorno alla piena normalità per i residenti. L’amministrazione ha inoltre disposto una capillare diffusione dell’ordinanza, tramite pubblicazione all’albo pretorio e affissioni nelle frazioni coinvolte, oltre alla trasmissione agli enti competenti, tra cui Asl, Prefettura e Provincia.

A firmare l’atto è il sindaco, avvocato Manuela Sasso, che ha sancito la fine dell’emergenza idrica sul territorio comunale.