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Attualità | 08 ottobre 2026, 13:18

Solidarietà allo studente aggredito: AVS e UGS sostengono la mobilitazione studentesca

I coordinamenti di AVS e UGS Sanremo esprimono solidarietà allo studente di Spiraglio Imperiese e chiedono a Fratelli d’Italia di prendere provvedimenti nei confronti degli iscritti coinvolti, secondo quanto denunciato dalle organizzazioni

Solidarietà allo studente aggredito: AVS e UGS sostengono la mobilitazione studentesca

I coordinamenti di AVS e UGS Sanremo esprimono solidarietà allo studente di Spiraglio Imperiese, aggredito, secondo quanto riferito dalle due organizzazioni, venerdì scorso durante un volantinaggio, e manifestano il proprio sostegno alla mobilitazione odierna dei collettivi studenteschi di Spiraglio e Papavero Rosso.

In una nota, AVS e UGS affermano che l’episodio si inserirebbe, a loro giudizio, in una serie di comportamenti che attribuiscono a ragazzi di GN e che descrivono come razzisti, fascisti e prevaricatori. Secondo le due organizzazioni, episodi di questo tipo avrebbero interessato anche le scuole superiori della provincia, contribuendo a creare un clima che definiscono ormai insostenibile.

La mobilitazione studentesca odierna, sottolineano AVS e UGS, ribadisce il principio secondo cui nessun alunno dovrebbe essere discriminato all’interno del contesto scolastico.

Alla luce della situazione denunciata, i coordinamenti chiedono inoltre al direttivo provinciale di Fratelli d’Italia di assumere provvedimenti nei confronti degli iscritti al partito che, secondo quanto sostenuto nella nota, si sarebbero resi responsabili di atti ritenuti gravi. AVS e UGS chiedono anche delle scuse pubbliche alle vittime, sostenendo che il silenzio rischierebbe di legittimare e giustificare tali comportamenti.

La nota si conclude con l’auspicio che senso civico, uguaglianza e inclusione possano tornare, secondo AVS e UGS, tra le priorità delle forze politiche.

Redazione

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