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Attualità | 08 ottobre 2026, 16:36

Collegamento sotterraneo da Nizza a Ventimiglia, il progetto della metro sbarca a Mentone (Foto)

Illustrato in un incontro dal presidente della FEDEM Philippe Ortelli

Collegamento sotterraneo da Nizza a Ventimiglia, il progetto della metro sbarca a Mentone (Foto)

Un collegamento sotterraneo da Nizza a Ventimiglia. E' una possibilità che è stata discussa ieri in un incontro tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, il sindaco di Mentone Alexandra Masson e il presidente della Federazione delle Aziende Monégasche (FEDEM) Philippe Ortelli.

Per l'occasione è, infatti, stato illustrato il progetto che prevede una metro che collegherebbe Nizza, Mentone e Ventimiglia e permetterebbe il trasporto dei turisti e dei 60.000 lavoratori, francesi e italiani, che si spostano quotidianamente nel Principato di Monaco dalla Costa Azzurra e dalla provincia di Imperia.

Si tratterebbe, dunque, di una soluzione alternativa per i viaggiatori e i pendolari transfrontalieri alla linea SNCF TER Sud che spesso non funziona correttamente.

Elisa Colli

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