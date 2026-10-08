Collegamento sotterraneo da Nizza a Ventimiglia, il progetto della metro sbarca a Mentone (Foto)

Un collegamento sotterraneo da Nizza a Ventimiglia. E' una possibilità che è stata discussa ieri in un incontro tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, il sindaco di Mentone Alexandra Masson e il presidente della Federazione delle Aziende Monégasche (FEDEM) Philippe Ortelli.

Per l'occasione è, infatti, stato illustrato il progetto che prevede una metro che collegherebbe Nizza, Mentone e Ventimiglia e permetterebbe il trasporto dei turisti e dei 60.000 lavoratori, francesi e italiani, che si spostano quotidianamente nel Principato di Monaco dalla Costa Azzurra e dalla provincia di Imperia.

Si tratterebbe, dunque, di una soluzione alternativa per i viaggiatori e i pendolari transfrontalieri alla linea SNCF TER Sud che spesso non funziona correttamente.