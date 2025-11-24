Sanremo, tenta di aggredire la moglie sul posto di lavoro: scatta il 'codice rosso' e viene arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di martedì scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo sono intervenuti per soccorrere una donna che, terrorizzata, aveva chiamato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza del marito fuori dal proprio luogo di lavoro, intenzionato ad aggredirla. La pattuglia è giunta rapidamente sul posto, individuando subito l’uomo, che era in evidente stato di alterazione e particolarmente agitato.

Nonostante la presenza dei militari, continuava a pretendere di vedere la moglie, ignorando gli ordini dei militari. I Carabinieri lo hanno quindi bloccato e condotto in caserma, dove, completate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per il reato di atti persecutori. La donna aveva già sporto denuncia nei giorni precedenti, raccontando anni di minacce, aggressioni e soprusi. La sua segnalazione aveva fatto scattare il protocollo del “Codice Rosso”, e l’ulteriore episodio di violenza ha portato all’immediato arresto del marito. L’uomo, dopo una notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sanremo, è stato trasferito al Tribunale di Imperia che ha convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.