Sanremo: 60 nuovi agenti per il carcere di Valle Armea, Berrino "Confermata l'inversione di rotta del governo Meloni"

Prosegue l’impegno del Governo Meloni nel rafforzare la sicurezza e la legalità all’interno degli istituti penitenziari italiani. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, ben 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio in tutta Italia, contribuendo a migliorare le condizioni operative e di sicurezza nelle carceri. In Liguria, in particolare, la Casa Circondariale di Imperia accoglierà 3 nuove unità, mentre 60 agenti saranno destinati alla Casa Circondariale di Sanremo. Inoltre, un commissario prenderà servizio presso l’istituto penitenziario di Imperia al termine del periodo di tirocinio.

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ha sottolineato come queste nuove assunzioni rappresentino un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale penitenziario: “Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, che ha rimarcato l’inversione di rotta impressa dal Governo rispetto al passato: “Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante verso la Polizia Penitenziaria e continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio.”

Con questo nuovo contingente di agenti, il Governo punta a rafforzare la presenza dello Stato nelle carceri, migliorando al tempo stesso le condizioni di lavoro del personale e la sicurezza interna degli istituti.