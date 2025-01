Festival di Sanremo 2025: scattano oggi le prove dei cantanti, sul palco Rocco Hunt, Alex Wyse e Bresh (Foto)

Mentre in centro prosegue a ritmo serrato l’allestimento del cosiddetto ‘Festival diffuso’ con il ‘Suzuky stage’ in piazza Colombo, il glass per le diverse trasmissioni Rai in piazza Borea D’Olmo e tutte le altre strutture previste per la kermesse canora di febbraio, scattano oggi le prove dei cantanti.

Dopo quelle svolte a Roma, sul palco del Teatro Ariston da oggi si alterneranno i protagonisti del Festival con le prove insieme all’orchestra. Ed è stata proprio l’ensemble che accompagnerà i cantanti nelle cinque serate di febbraio ad aprire le danze. La mattinata, infatti, è stata dedicata proprio alle prove dell’orchestra senza l’ausilio dei cantanti.

Oggi pomeriggio, invece, sono stati tre i protagonisti. Il primo in assoluto Rocco Hunt che è stato diretto da Enzo Campagnoli mentre, a seguire, è toccato ad Alex Wyse, diretto da Valeriano Chiaravalle. A chiudere la giornata è stato Bresh, con la direzione di Diego Calvetti.

Con le prove di oggi, il Festival entra nel vivo per tutta la città che, fino al termine della kermesse canora sarà invasa dai cantanti stessi e dai diversi addetti ai lavori, con il culmine che si registrerà ovviamente da domenica 9 al 16 febbraio, compresa ‘Domenica In’, come sempre in diretta dall’Ariston.

(Foto Erika Bonazinga)