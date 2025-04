Guida dei Ristoranti della Tavolozza in arrivo l’undicesima edizione: locali di qualità e con accoglienza certificata

L'Associazione Ristoranti della Tavolozza propone nella splendida Villa Ormond di Sanremo mercoledì 16 aprile, con inizio alle ore 16:00 un incontro per presentare le nuove attività programmate per il 2025 e la nuova edizione della Guida dei Ristoranti della Tavolozza. Ospite speciale la scrittrice Barbara Ronchi della Rocca, la quale interverrà per condividere la sua visione dell’accoglienza e della sua importanza nella ristorazione. Durante l'incontro, avrà luogo anche la cerimonia di consegna delle prestigiose targhe "Custodi del Territorio". Quest'evento è parte integrante della manifestazione "Aspettando Villa Ormond in fiore", che ospiterà lo chef Luca Pappagallo, che delizierà il pubblico con una dimostrazione culinaria che metterà in risalto l’utilizzo dei fiori eduli in cucina.

lo chef Luca Pappagallo con Claudio Porchia

Spiega Claudio Porchia, presidente dell’associazione: “La Guida dei Ristoranti della Tavolozza celebra la sua undicesima edizione, un traguardo significativo che vuole condividere con tutti gli appassionati di buona cucina. Già disponibile in formato digitale, questa guida si rivela un prezioso strumento per coloro che vogliono scoprire la vera cucina regionale, in cui la tradizione riveste un ruolo fondamentale. Anche quest'anno abbiamo mantenuto il colore verde per la copertina, omaggio ai ristoranti selezionati che si dedicano alla cucina sostenibile e al rispetto per l'ambiente. Sono dieci i nuovi ristoranti aggiunti, con l'inclusione del Canavese, una zona che sta vivendo una rinascita nel turismo enogastronomico e che merita di essere esplorata e valorizzata. La scelta di presentare i testi in tre lingue continua a riscuotere un grande successo tra i turisti stranieri, in particolare i francesi, amanti della cucina italiana. Questa pubblicazione è fondamentale per scoprire ristoranti accoglienti dove si mangia bene, ma anche per conoscere un territorio, la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi protagonisti. Stiamo parlando di ristoranti che utilizzano prodotti di qualità e garantiti, offrendo un'accoglienza certificata attraverso l'adozione del Decalogo della Tavolozza. Un’esperienza memorabile da raccontare, che alimenta un passaparola positivo tra gli amanti della buona tavola. Come sempre, non assegniamo voti o punteggi, poiché vogliamo offrire ai lettori un orientamento tra le innumerevoli proposte gastronomiche e suggerire itinerari per scoprire gusti e sapori. Per ogni locale, sono forniti i dettagli classici, come giorni di chiusura, numeri di telefono, prezzi medi dei menu e siti web, e, quando possibile, i nomi dei proprietari e del personale di cucina e sala, i veri protagonisti di queste esperienze culinarie. I simboli aiutano i lettori nella scelta: indicano la presenza di menù vegetariani, di spazi dedicati ai bambini, del WiFi, del dehors, del parcheggio e del costo medio. Quando è presente il simbolo del fiore, segnala chef che utilizzano i fiori come ingredienti delle loro preparazioni. Una cucina, quella con fiori, che vede la nostra associazione impegnata da anni per la sua promozione e valorizzazione. Ed è proprio il tema della cucina con i Fiori che ci vedrà impegnati nel corso del 2025 a portare in diverse regioni questa esperienza innovativa ed originale. Grazie all’impegno degli sponsor, in particolare all’azienda Eurodrink, anche questa edizione viene pubblicata senza chiedere alcun contributo economico ai ristoranti. Questa scelta dci rende liberi di valutare senza condizionamenti le proposte inserite in guida. Una garanzia in più per i nostri lettori.