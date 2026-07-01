Mostra 'Cammino nella Storia' e svelamento del Drappo d'Onore: storia e tradizione protagoniste a Ventimiglia (Foto)

Storia e tradizione protagoniste a Ventimiglia. La città si prepara a dare il via all’Agosto Medievale 2026, la storica rievocazione che da più di cinquant’anni anima il centro storico con eventi dedicati alla storia e alle tradizioni cittadine. L’inaugurazione è in programma venerdì 3 luglio alle 21 presso il centro culturale San Francesco, con l’apertura della mostra "Cammino nella Storia – Trame di Storia".

"L’esposizione, visitabile fino al 12 luglio dalle 17,30 alle 20, ripercorre la storia della manifestazione attraverso fotografie, costumi, documenti e oggetti che ne raccontano l’evoluzione nel tempo" - fa sapere Piero Fusco dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "Durante la serata inaugurale, una guida turistica abilitata accompagnerà i presenti in un’illustrazione storico-artistica dell’interno del Centro Culturale San Francesco, offrendo uno sguardo affascinante su un luogo ricco di storia, significato e bellezza".

Tra i momenti più attesi, la presentazione del Drappo d’Onore 2026, il trofeo della regata storica in programma il 9 agosto. "L’opera, realizzata dall’artista Cony Shesson, interpreta con uno stile contemporaneo le congiure e i tradimenti che hanno segnato la storia della Contea di Ventimiglia" - svela Piero Fusco dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "L’appuntamento segna l’inizio del calendario dell’Agosto Medievale e invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio storico e le tradizioni che rendono questa manifestazione uno degli eventi più attesi dell’estate ventimigliese".