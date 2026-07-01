Sanremo, "La Pace negli Occhi dei Bambini": iniziativa benefica del progetto internazionale con "Voci d'Oro per la Pace" (Foto)

Ha preso il via con la sua prima iniziativa benefica il progetto culturale internazionale "La Pace negli Occhi dei Bambini", ideato e fondato da Olha Kartel, presidente dell'Associazione Culturale Melody. L'appuntamento si è svolto il 17 giugno 2026 nello storico Teatro del Casinò di Sanremo, con il patrocinio del Comune di Sanremo, in occasione della finale della prima edizione del Concorso Nazionale di Canto "Voci d'Oro per la Pace", principale evento del progetto.

"La Pace negli Occhi dei Bambini" nasce come una piattaforma culturale internazionale che unisce bambini e giovani di diversi Paesi attraverso la musica, l'arte e la creatività, con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale, valorizzare i giovani talenti e realizzare iniziative benefiche.

Nell'ambito del concorso, l'Associazione Culturale Melody ha organizzato il concerto benefico "La Pace negli Occhi dei Bambini", durante il quale sono stati raccolti 546 euro. L'intera somma è stata successivamente devoluta al Centro Benefico "City of Goodness" a sostegno di bambini orfani, bambini affetti da gravi malattie, bambini colpiti dalla guerra, oltre che di donne e famiglie in difficoltà.

Nel corso della serata sono state eseguite canzoni in diverse lingue del mondo, come simbolo di dialogo, amicizia e rispetto tra i popoli. Alla preparazione del programma artistico hanno partecipato gli allievi dell'Associazione Culturale Melody. Hanno inoltre aderito al progetto gli allievi delle scuole di danza Società Ginnastica Viridis Sanremo ASD e L'Atelier de la Danse, insieme ai membri della giuria internazionale che, oltre a valutare le esibizioni dei concorrenti, hanno sostenuto la missione benefica dell'iniziativa esibendosi sul palco.

L'evento ha assunto una significativa dimensione internazionale grazie alla partecipazione di bambini, artisti e ospiti provenienti da Italia, Ucraina, Romania, Brasile, Israele, Svizzera, Francia, Spagna, Estonia, Cuba e Stati Uniti d'America, confermando la vocazione del progetto a creare ponti tra culture diverse attraverso il linguaggio universale della musica.

Questa prima iniziativa benefica rappresenta un importante passo nello sviluppo del progetto internazionale "La Pace negli Occhi dei Bambini", dimostrando come la cultura e l'arte possano diventare strumenti concreti di solidarietà, cooperazione internazionale e sostegno alle persone più vulnerabili.

L'Associazione Culturale Melody ha infine espresso un sentito ringraziamento alla Direzione del Teatro del Casinò di Sanremo per l'ospitalità, la collaborazione e il supporto nella realizzazione dell'evento, al Comune di Sanremo per il patrocinio concesso, alla giuria internazionale, ai partner, ai volontari, ai partecipanti e al pubblico che hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

Il progetto "La Pace negli Occhi dei Bambini" proseguirà il proprio percorso attraverso nuove iniziative culturali e benefiche, con l'obiettivo di promuovere i valori della pace, della cultura e della solidarietà tra le nuove generazioni.