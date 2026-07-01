Unisce, emoziona e connette: a Vallecrosia al Mare torna 'Drum 100' (Foto)

Cento batterie che si esibiscono insieme. A Vallecrosia al Mare torna 'Drum 100'. L'appuntamento sarà il 4 luglio dalle 19 nell'ex piazza del mercato dei fiori.

Live show, stand food & beverage e un'area dedicata alle famiglie animeranno l'evento, proposto da Alessio Benedetto con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria, che unisce, emoziona e connette. "Ci siamo, l’evento estivo dedicato ai batteristi sta tornando" - dicono gli organizzatori - "E' un format che fa suonare un territorio intero. Vi sarà la possibilità di provare gratuitamente la batteria e, inoltre, vi saranno gadget in omaggio".

Per l'occasione è prevista anche una raccolta benefica a favore dell'associazione Oasi Angeli di Pace. "Alle 20.30 vi sarà Drum 100 mentre alle 22.30 andrà in scena Millennials Nostalgia by Mercenari" - svelano gli organizzatori - "L’energia delle batterie vi aspetta. L'entrata è gratuita, vi aspettiamo numerosi".

Inoltre, venerdì 3 luglio, è prevista, pure, una giornata di masterclass con tre professionisti del panorama nazionale: Rick Turco di Modern Drums Institute, che parlerà di didattica e metodo, Dario Capacci di Facilissimo, che porterà i partecipanti nel mondo del doppio pedale e dei social media, e Paola Caridi, che catapulterà i presenti nel mondo della professione live sui grandi palchi.