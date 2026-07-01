Ventimiglia, domenica 5 luglio torna “Domenica Insieme”: centro pedonale, negozi aperti e festa dei saldi estivi

Torna domenica 5 luglio uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ventimigliese. In occasione dell'avvio dei saldi estivi, il centro cittadino ospiterà una nuova edizione di "Domenica Insieme", la manifestazione organizzata da Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, che per l'intera giornata trasformerà il cuore della città in una grande area pedonale dedicata allo shopping, al tempo libero e all'intrattenimento.

Dalla mattina alla sera, l'Aurelia e le vie del centro saranno chiuse al traffico e animate da negozi aperti, bancarelle di ambulanti, hobbisti e brocante, offrendo a residenti e turisti la possibilità di vivere una giornata all'insegna degli acquisti e della socialità. Ad arricchire il programma saranno anche le esibizioni itineranti della Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e la tradizionale sfilata degli Sbandieranti e Musici di Ventimiglia, pensate per accompagnare il pubblico lungo le vie cittadine e rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera della manifestazione.

Importante la risposta del mondo del commercio, con un elevato numero di adesioni da parte di negozi e operatori, a conferma del valore dell'iniziativa come occasione di promozione per le attività locali: «"Domenica Insieme" rappresenta un appuntamento importante per la nostra città – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia – una vetrina di promozione della nostra rete commerciale del territorio. Offriamo un'opportunità per trascorrere qualche ora in città, fare acquisti, fermarsi nei pubblici esercizi, incontrare amici e vivere il centro città senza traffico, facendo buoni affari con le offerte dei negozi».

La manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività del territorio e creare un momento di incontro e convivialità, favorendo allo stesso tempo la presenza di visitatori nel centro cittadino durante il primo fine settimana dei saldi: «La realizzazione della manifestazione è il risultato di un significativo lavoro organizzativo che coinvolge commercianti, volontari, Comune di Ventimiglia e Confesercenti – conclude Scibilia – con l'auspicio che possa rappresentare un momento di condivisione, capace di sostenere il commercio locale e di contribuire a rendere sempre più attrattiva la città».