Onorata Milonga Festival tra Seborga e Perinaldo

Per il terzo anno consecutivo Casa de Tango by Etnotango, diretto artisticamente dall'operatrice culturale Monica N. Mantelli, organizza nell'estremo Ponente Ligure "Onorata Milonga Festival", la manifestazione artistica che non dà risposte preconfezionate su cosa sia il Tango Rioplatense, ma stimola chi vi partecipa - con scarpette e non - a conoscere sempre di più l' immenso patrimonio interdisciplinare dell'affascinante fenomeno socioculturale sviluppatosi ai primi del Novecento tra Buenos Aires e Montevideo.

La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si svolge in tre tappe tra gli splendidi borghi di Seborga e Perinaldo - paesini medievali del primo entroterra imperiese, inseriti da tempo nei "Borghi più Belli d'Italia" e Bandiera Arancione del Touring Club - nelle domeniche del 5 luglio e del 9 agosto (a Seborga) e di Sabato 11 luglio (a Perinaldo) con la collaborazione e patrocinio di entrambi i Comuni.

La kermesse offre la scoperta attiva intorno al Tango con tre serate di ballo note ai tangueros come "Milonghe": la prima (5 luglio, a Seborga) ospita un Musicalizador di eccezione, Rosario Reddavide, da Torino. A inizio evento, ore 19, Cameo canoro del Coro ANC Ventimigliese, musica dal vivo e esibizioni di tangoteatrodanza, precedute da visita nei borghi e degustazioni locali con "Il Piatto del Tanguero" (leggere sotto per dettagli ndr).

L'appuntamento non manca di proporre esperienze di empatia storica e culturale sui temi cari al Sud America, live music di sound brasiliano & folk argentino con Mauro Olivero e Michele Mozzicato alle chitarre, tributi artistici del pittore torinese Natale Cannelli ai personaggi femminili di Evita Peron e Tita Merello (con l' artista presente il 9 agosto), la tango performance SOy di connessione profonda tra le bailarine Ornella e Suss, l' interpretazione di testi inediti di Tango Cançion recitati dall'attore Mario Brusa in collaborazione con l' Accademia Teatrale omonima, e esposizioni temporanee di collage (Celian Tolmami il 5/7) e di fotografia (Franca Setteducati il 9/7).

Inoltre, sempre per le arti visive, un fiore all' occhiello con la seducente mostra allestita nella Sala Consiliare di Perinaldo (in corso dall' 11 luglio al 9 agosto) dedicata alle grandi firme del disegno internazionale, dal titolo "Hasta Siempre Amor. Tango y Libertad": una rassegna iconografica ispirata agli ideali di libertà del perinaldese Libereso Guglielmi, con grandi immagini e testi di tango selezionati da Sergio Staino, Michele Serra e la musicologa Meri Lao. La mostra sarà animata dai ballerini Etnotango Friends e dopo l'inaugurazione seguirà una festa con milonga street tango sotto le stelle. La giornata dell'11 luglio a Perinaldo partirà però sin dalla mattina con visita guidata "sulle tracce dell'astronomo Cassini" condotta dall'associazione Orbita, e avrà tappa ristoro, per chi lo desidera, nel Centro Sportivo Comunale comprensivo di docce, solarium ed ampio parcheggio.

Infine, per la Notte dei Desideri del 9 agosto a Seborga, imperdibile il concerto con il Duo Acosta composto dall' argentino Miguel Angel Acosta (chitarra, voce) e l' italiano David Pacetto (bandoneon), preceduto dalla Ronda tanguera "Sogno di una Notte di Mezza Estate" performato dalla ventina di bailarinos amatoriali e l' esibizione "Un Sorriso dentro al Pianto" dei Maestri milanesi Carlo e Laura, diplomati ANMB (associazione nazionale maestri ballo), AIPTA e MIDAS.

E per i Tangueros che vogliono cenare rapidamente e stare leggeri durante ONORATA MILONGA FESTIVAL, alcuni Titolari degli Esercizi dei due borghi hanno aderito alla proposta "Piatto del Tanguero" - con prenotazione obbligatoria e servito solo tra le ore 19 e le ore 20 - con formula "sprint" comprensiva di monopiatto + bibita + caffè a 15 euro a persona. Ogni ristoratore propone una sua proposta originale: occorre chiamare direttamente i singoli Esercizi per avere info e prenotare.

A SEBORGA

Solo per le Domeniche del 5 luglio e 9 agosto:

Ristorante Marcellino's - Via Antonio Miranda 2 Seborga - tel 01841760099 Pizzeria Da Nino - Piazza della Libertà 5/A - tel +393476749609

Trattoria San Bernardo - Piazza Martiri 2/a - tel 0184223918 Hosteria del Coniglio - Via Giuseppe Verdi 7 - tel 0184222820

A PERINALDO

Solo per Sabato 11 luglio

Circolo sportivo Comunale " Cassini" Strada Begliun 2. Dotato di grande parcheggio gratuito. Cell 3297718077

Ringraziamenti

Gli appuntamenti godono della partnership tecnica del Tartufo Black Prince, Imperia Recording Studio, Coro dell’ANC Ventimigliese, Accademia Teatrale Mario Brusa di Torino e la piattaforma La Natura torna ad Arte di Ippolito Ostellino. Si ringraziano inoltre tutti i Bailarinos animatori delle serate e tutti coloro che a vario titolo rendono possibile questa manifestazione.

PROGRAMMA DOMENICA 5 LUGLIO - SEBORGA

ORE 19 – 24 Seborga - Piazza Martiri Patrioti - Gratuito

Dalle ore 17, per chi passeggia liberamente nel borgo, Musei e Sale espositive aperte.

Presso l' Ambasciata Templare alle ore 17 presentazione del libro " I misteri di Liguria" di Luca Valentini. Ingresso libero.



Ore 19 - BENVENUTO

Box Ufficio Turistico di Seborga

Rendez-vous e brindisi di benvenuto a cura del Comune di Seborga Presenti Autorità, Enti e Artisti OMF

Ore 19 – 24 - Esposizione temporanea opere all' aperto "WISH YOU WERE HERE" (Vorrei tu fossi qui) di Celiant Tolmami. Tributo tanguero di arte decorativa in omaggio al brano omonimo dei Pink Floyd. Lavori bidimensionali sull'Amore (collage/tecniche miste) posizionati su cavalletti nell'area esterna all'Ufficio Turistico di piazza Martiri Patrioti

Ore 19.30 - TANGO PERFORMANCE

"Connection" by SO(Y)

con Ornella Micol e Suss Corason

Brano estratto da “Torn” di Nathan Lanier. La performance tra due tanģuere che si alternano come leader e follower viene introdotta dalla poesia inedita "Faltar la Pera" testo originale per Tango Cançion scritto da Anna Valpreda e Angela Pepe. Voce di Mario Brusa.



Ore 19.45 - SABOR LATINO: LATIN AMERICAN CORNER

Folk Argentino & Bossanova

Mauro Olivero propone alla chitarra "Como la Cigarra" di Maria Elena Walsh. Pubblicata nel '75, è un inno alla sopravvivenza e alla resilienza. Un classico della musica popolare argentina.

Michele Mozzicato propone alla chitarra "A felicidade",musica di Antonio Carlos Jobim e testo di Vinicius de Moraes. Un brano che descrive la felicità come effimera, simile a una goccia di rugiada o a una piuma, contrapponendola alla tristezza infinita. Il testo poetico evidenzia il contrasto tra l'illusione del carnevale e la dura realtà del povero. Una Saudade tipica della bossa nova, tra gioia e malinconia.

Ore 20 - CAMEO MUSICALE PER EVITA

Apertura Festival con il Coro ANC XXmigliese diretto dal M°Dario Amoroso. Presenta il Presidente Rino Aliquò.

Sul palco, oltre una trentina di componenti del coro intonano la loro versione corale del notissimo brano di A.L.Webber e T.Rice "Don't Cry for me, Argentina" tratto dal musical "Evita". L’esecuzione dal vivo è abbinata a una RONDA di Tangoteatrodanza in bianco/azzurro con i bailarinos Etnotango Friends. Un tributo allo sbarco di Evita Duarte Peron il 13 luglio 1947 a Bordighera. Famosa fu all'epoca la creazione di una rosa in suo onore da parte di un floricoltore bordigotto.

Ore 20 – 24 - MILONGA BLANCO AZUL

con TDJ Rosario Reddavide

Gradito Dress Code bianco/azzurro. Si balla con l' esperto Musicalizador su raffinate selezioni di tango Nuevo e Tradizionale. Ampia pista ovale per volteggiare con le scarpette in cuoio.

11 LUGLIO SABATO - PERINALDO

“HASTA SIEMPRE AMOR. TANGO Y LIBERTAD”

Sala Consiliare e Terrazza di piazza Monsignor Rossi 1 Gratuito

Dalla mattina: Caffe & musica al bar Cesario tel 0184672000

Per relax e prenotazioni PIATTO DEL TANGUERO: Centro Sportivo Comunale Strada Begliun 2 tel 3297718077. Possibilità di solarium, docce, cambio abiti etc. Ampio parcheggio gratuito

Passeggiata nel Borgo con Associazione Orbita gestori Osservatorio Astronomico "Cassini". Solo su prenotazione: tel 351 7894592 (al fondo maggiori dettagli, ndr)

Ore 16 - Sala Convegni del Comune

Piazza Mons. A.Rossi 1 + Terrazza panoramica - INAUGURAZIONE "HASTA SIEMPRE AMOR. TANGO Y LIBERTAD" con TANGO SHOW. MOSTRA TEMATICA con pannelli di dimensioni 42 x 58 cm recanti immagini estratte dalla raccolta "I TANGHI DI TANGO. Tango e Fumetti". Trattasi di opere figurative di grandi firme mondiali stampate su Forex in bianco e nero, recanti soggetti iconografici scelti da Sergio Staino e Michele Serra per Edizioni Del Grifo (1987) corredati dalle traduzioni e commenti della musicologa italiana Meri Lao e abbinati a Letras (testi poetici) di Tango Cancion scritti in Lunfardo. (ndr Lunfardo : gergo/ verlan/ argot bonearense). Questi magnifici lavori creati dai più grandi disegnatori mondiali tra cui Milo Manara, Hugo Pratt, Guido Crepax, Roberto Baldazzini, Andrea Pazienza, Cinzia Ghigliano e molti altri, non mancheranno di stupire il visitatore. Ogni pannello è corredato da un QR Code che permette di conoscere / ascoltare col proprio telefono il brano che accompagna ogni produzione artistica.

All'inaugurazione, alla presenza delle Autorità, unitamente alla presentazione progettuale da parte della Curatrice e la proiezione delle immagini e video a cura de La Natura torna ad Arte, ci sarà uno Show di Tango molto particolare: alcuni pannelli verranno infatti "animati" e danzati da coppie di bailarinos Etnotango Friends, con la complicità del pubblico presente.

Inoltre in sala ci sarà l'esposizione temporanea di un lavoro a firma di Natale Cannelli e di un' opera fotografica di Luciano Gallino e Dovilio Brero dedicata alla pace e libertà, sempre in tributo a Libereso Guglielmi. Infine panoramica su alcuni libri dedicati all'iconica "Madonna dei Descamisados". Periodo espositivo HASTA SIEMPRE AMOR. TANGO Y LIBERTAD : 11/7 - 9/8. Orari di visita secondo aperture comunali: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.30.

Ore 17 - PERFORMANCE NEL CORTILE INTERNO

Esibizione tanguera ispirata a personaggi mitici del tango: Tita, Maria, Rudy, Carlos, Evita e altri. Flashmob a tema con esperti bailarinos Etnotango Friends nel Cortile della Sala Consiliare.

Ore 18 - 24 - Terrazza Centro Anziani del Comune

MILONGA “STREET” TANGO Y LIBERTAD condotta da Monica Mantelli, per l' occasione Tdj Etnotango. Si balla non stop, come nel tango di strada - no cortine, no tandas - con brani di tango alternativo e tradizionale. Scarpe comode. E' una vera festa con condivisione di torta di compleanno e performances a sorpresa con vari ospiti. Gradito portarsi propria sedia pieghevole e borraccia con acqua.

SI RICORDA CHE DALLA MATTINA - Per chi vuol visitare il borgo, si propone la visita di Perinaldo accompagnata dagli esperti dell'associazione Orbita, gestori dell'Osservatorio astronomico Cassini. Una passeggiata tra storia e astronomia per conoscere il legame tra il borgo di Perinaldo con l’astronomo Cassini nato proprio a Perinaldo nel 1625. Natura ed installazioni astronomiche faranno da sfondo ad un tour insolito e affascinante. RITROVO Ore 10.30 appuntamento presso il centro sportivo Cassini. Numero minimo partecipanti 10. Durata visita circa 1 ora. Iscrizione di 10 euro e prenotazioni al numero 351 7894592.

9 AGOSTO DOMENICA - SEBORGA

ORE 19 – 24 Gratuito

Seborga - Piazza Martiri Patrioti

Ore 19 - Area Ufficio Turistico - piazza M. Patrioti e Agorà pista da ballo ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA "Puck's Nature Lovers" di Franca Setteducati.

Allestimento temporaneo (Gli amanti naturali di Puck) all’aperto e presidio/presenza dell' autrice . "Ciò che colpisce di queste intense opere dedicate a fiori e piante con tecnica di macrofotografia, è la tensione cosmica e universale che la Setteducati riesce a "leggere" in Natura e trasmettere allo sguardo del visitatore (m.n.m.)". All’inaugurazione: interpretazione sonora e coreutica di

"Palmera" testo inedito di Tango dedicato a Tita Merello a firma di Elisabetta Fanzago e N. Cannelli. Voce di E. Fanzago, dipinto dedicato a Tita a firma di Natale Cannelli. Il pittore sarà presente all' evento.

Ore 19,30 - "MARIPOSA" PER NOTTE DEI DESIDERI

Alla presenza del Vicesindaco Susanna Millo si presenta il tema per la Notte dei Desideri di quest'anno: "Se questa notte le stelle potessero ascoltarti, cosa chiederesti?" I partecipanti a Onorata Milonga Festival e tutti i visitatori del borgo possono esprimere e lasciare i propri desideri scritti in pezzi di carta, in luoghi incantati del borgo, come pozzi, fontane o giardini segreti. A fine serata verrà estratto un desiderio, che si ritiene si avvererà!

Ore 19.45 - TANGO PERFORMANCE

Complemento artistico alla mostra di Franca Setteducati, con un omaggio di tangoteatrodanza a "Sogno di una Notte di Mezza Estate” di W.Shakespeare attraverso lo sguardo poetico di J.L.Borges con testo estratto da “Funes o della Memoria” (racconto fantasy).Voce di Mario Brusa, abbinato a

Flashmob di tango con bailarinos Etnotango Friends in dress code floreale sul brano "Mariposa" di Pedro Maffia e Esteban Celedonio.

Ore 20 - MILONGA FLOREALE

con ESIBIZIONE DI TANGO DEDICATA A ORNELLA VANONI

Monica Mantelli presenta "Un Sorriso dentro al Pianto" ideata dai Maestri milanesi Carlo e Laura, diplomati ANMB (associazione nazionale maestri ballo), AIPTA e MIDAS.

segue

CONCERTO BALLABILE DEL DUO ACOSTA

con M° Miguel Angel Acosta (chitarra, voce) & David Pecetto (bandoneon)

Concerto travolgente e tutto ballabile per chitarra, voce e bandoneon con repertorio che coinvolge sia il pubblico generalista che i bailarinos. Emozioni garantite sia sugli spalti che in pista! La milonga prosegue sino alle ore 24.00

Miguel Angel Acosta (AR): Affascinato dalla chitarra fin da giovanissimo, dopo le prime esperienze nell’area di Cordoba, AR entra a far parte del gruppo Quetral. Nel 1987 si trasferisce a Torino dove entra a far parte degli Umami-Raiz Latina, progetto che valorizza e diffonde la musica andina e afro-latinoamericana. Continua la sua attività solista in collaborazione con artisti italiani e sudamericani di prestigio quali: Lalli, Stefano Giaccone, Alberto Cesa (nel brano Zamba de mi Esperanza) e altri. In duo con il concertista Oscar Roberto Casares realizza innumerevoli concerti e lavori discografici facendo conoscere l’importanza della chitarra argentina.

David Pecetto (ITA): Nato a Torino nel 1969, compie i suoi studi musicali come fisarmonicista dal Maestro Ugo Viola e vince numerosi concorsi nazionali . Nel 1998 ha partecipato alla trasmissione Rai " Mestieri di Vivere " e come musicista al film " Così Ridevano" prodotto dalla Cecchi Gori . A seguire ha intrapreso una brillante attività musicale come bandoneonista, sostenendo numerosi concerti nei teatri , jazz club e festival jazz più prestigiosi d’Europa. E’ 2° Bandoneon dell’Orchestra tipica Marcucci.

Ringraziamenti

Gli appuntamenti godono della partnership tecnica del Tartufo Black Prince, Imperia Recording Studio, Coro dell’ANC Ventimigliese, Accademia Teatrale Mario Brusa di Torino e la piattaforma La Natura torna ad Arte di Ippolito Ostellino. Si ringraziano inoltre tutti coloro che a vario titolo rendono possibile questa manifestazione.



Aggiornamenti su fb al link:

https://facebook.com/events/s/onorata-milonga-festival-im-se/2309227292942218/ oppure su Faitango.

Info: casadetangobyetnotango@gmail.com.