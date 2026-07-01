Liguria protagonista alla Storica Infiorata di Roma: l'arte degli Amici dell'Infiorata di Diano Marina incanta la capitale (Foto)

La Liguria è stata protagonista domenica 28 giugno alla Storica Infiorata di Roma grazie alla partecipazione del Gruppo Amici dell'Infiorata di Diano Marina, unica realtà ligure presente alla prestigiosa manifestazione che si è svolta tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione.

La delegazione dianese, guidata dalla direzione artistica di Nives Bonavera e affiancata dalla Pro Loco di Cervo, ha rappresentato l'intera regione in uno degli appuntamenti più importanti dedicati all'arte dell'infiorata, portando nella capitale una testimonianza della tradizione artistica e culturale del Golfo Dianese.

L'opera floreale realizzata dal gruppo è stata dedicata a San Francesco d'Assisi, proponendo un messaggio di profondo significato spirituale. Al centro della composizione è stata collocata la Lettera Tau, la croce scelta dal Santo come simbolo di salvezza e di vittoria del bene sul male, circondata da spighe di grano e grappoli d'uva, richiamo al pane e al vino, simboli del corpo e del sangue di Cristo.

A completare la composizione sono state le fronde d'ulivo, definite "rami di Liguria", poste lungo il perimetro dell'opera come simbolo di pace. Un elemento che ha contribuito a trasformare il tappeto floreale in un messaggio di speranza e in una preghiera affinché il mondo ritrovi serenità, richiamando il Cantico delle Creature di San Francesco.

La partecipazione del Gruppo Amici dell'Infiorata assume un significato particolare anche perché ha rappresentato l'unica presenza ligure alla manifestazione, confermando il ruolo di Diano Marina e del Golfo Dianese nella valorizzazione delle tradizioni identitarie del territorio.

Il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso il proprio ringraziamento a quanti hanno reso possibile questa importante partecipazione: «Esprimo un sentito ringraziamento a UNPLI Liguria, alla Pro Loco di Cervo, ma soprattutto a Nives Bonavera e a tutti i volontari del Gruppo Amici dell'Infiorata che, con impegno, dedizione e passione, hanno rappresentato Diano Marina e la Liguria in un evento di così grande prestigio. Vedere la nostra tradizione fiorire a Roma è la testimonianza più bella di come l'amore per le proprie radici possa trasformarsi in un messaggio universale di bellezza e comunità».