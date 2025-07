Forze dell’ordine e Prefettura contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina e la criminalità di matrice extracomunitaria

In relazione alle disposizioni impartite dal Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo nel corso del Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica dedicato ai servizi di contrasto all’immigrazione clandestina prosegue, con la massima attenzione, l’azione di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, secondo i dispositivi impartiti in sede tecnica dal Questore. L’azione operativa della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha consentito, infatti, l’adozione, nel solo mese di giugno, di 59 espulsioni di immigrati irregolari, oltre a 47 ordini di allontanamento adottati dal Questore di Imperia.

Si tratta di interventi dedicati a un fenomeno - quello dell’immigrazione clandestina - che, soprattutto nella stagione estiva, si evidenzia maggiormente nei centri più popolosi nella Provincia di Imperia, dove si registra la commissione di diverse tipologie di reato. Al riguardo, è da evidenziare che, grazie alla costante presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, con servizi svolti anche in borghese, nell’ultima settimana sono stati conseguiti risultati oltremodo significativi: infatti, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di due extracomunitari, di cui uno immediatamente rintracciato dopo aver compiuto un atto di violenza sessuale a Ventimiglia. L’Arma dei Carabinieri, su Bordighera, ha proceduto all’arresto di due cittadini tunisini per tentato furto in abitazione, di cui 1 accompagnato presso il CPR di Torino e di altri tre stranieri per un tentato furto in abitazione.

Questa notte, la volante della Polizia di Stato ha arrestato a Imperia due cittadini somali pregiudicati per tentata rapina. La Guardia di Finanza, la scorsa notte, ha tratto in arresto due stranieri irregolari, autori di un tentato furto in una villa a Imperia. In una sola settimana l’azione operativa delle Forze dell’Ordine ha consentito complessivamente l’arresto di 11 cittadini di matrice extracomunitaria. Inoltre, se si analizzano le risultanze dell’attività svolta dalle Forze dell’Ordine nel solo mese di giugno , i dati mostrano in modo significativo l’impegno profuso dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza in provincia:

· la Polizia di Stato ha operato 16 arresti di cittadini extracomunitari irregolari;

· l’Arma dei Carabinieri ha operato 16 arresti in flagranza di reato e altre 16 denunce in stato di libertà;

· la Guardia di Finanza ha operato 2 arresti di stranieri irregolari e ha proceduto al sequestro di oltre 400 pezzi di merce contraffatta oggetto di vendita abusiva durante i mercati settimanali.

Il Prefetto Romeo ha rivolto un particolare ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e un ringraziamento particolare ai loro vertici: il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri Col. Simone Martano e il Comandante della Guardia di Finanza Col. Omar Salvini.